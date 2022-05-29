"Найгарячіша точка": голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

Бої за місто продовжуються

Російські окупаційні війська настирливо штурмують Сєвєродонецьк (обласний центр Луганської області після окупації Луганська) і найодіозніші представники російської влади вже оголосили в соцмережах про захоплення міста, проте насправді більша його частина залишається під контролем Збройних сил України.

Про це заявив у суботу, 28 травня, пізно увечері голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телегам-каналі.

"Найгарячіше — в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором", — написав чиновник.

Він зазначив, що російські війська контролюють територію готельного комплексу "Мир" на східній околиці Сєверодонецька, проте далі вглиб міста просунутися не змогли.

Захоплений росіянами готель "Мир" на карті

"Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", — написав Гайдай.

За його словами, також тривають бої у селах на підступах до Сєвєродонецька.

Раніше колишній керівник розвідки України генерал ЗСУ Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу" зазначив, що зараз росіяни намагаються будь-що виконати "програмну вимогу" путіна, в яку входить, у тому числі й взяття Сєверодонецька.