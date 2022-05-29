Росіяни активізувалися біля Зміїного та вдарили по Кривому Рогу: що відбувається на півдні

Супротивник шукає можливості посилити свій флот

На ранок неділі, 29 травня, українські військовослужбовці відзвітували про підозрілу активність російських військ у Чорному морі поряд із Зміїним островом. Насамперед вона пов’язана зі спробами окупантів підняти з дна бойові затонулі судна, щоб спробувати їх відремонтувати і повернути в дію. Тим часом південні області залишаються під загрозою обстрілу з моря.

Докладніше розповіли у свіжому зведенні оперативного командування "Південь", передає "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Найбільше поряд зі Зміїним росіяни зайняті підйомом катера "Раптор", який є десантним швидкісним. Він був пущений на дно за допомогою прицільної атаки ЗСУ кілька тижнів тому. Після підняття судна його планують відправити до пункту базування на озері Донузлав, що в окупованому Криму.

Катер "Раптор"

"Відчутно зменшилася кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "утопленниками", — зазначають у ОК "Південь".

Тим часом, ці роботи прикриваються загрозами ракетних ударів з акваторії моря. Декілька таких було здійснено за останню добу, зокрема по Кривому Рогу. Відомо, що був обстріляний один із великих заводів у промзоні міста.

Як зазначив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, підприємство практично знищено. Одразу після влучення в районі лунали вибухи, а на місце вирушили команди рятувальників. Попередньо атака обійшлася без людських жертв.

Також неспокійно минулої доби було на Миколаївщині. Вороги знову використали "Урагани", щоб обстріляти обласний центр. Військові зазначають, що вогонь припав в основному на житлові квартали, через що одна людина загинула і ще сім отримали поранення різної тяжкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку Олексія Арестовича, на Донбасі нарешті починаються виднітися ознаки перелому боїв у бік України. Він пояснив, протягом якого часу ситуація може змінитися на краще для нас.

Також ми розповідали про атмосферу на фронті, показуючи актуальні карти боїв в Україні.