Ми повернемо вас силою: Арестович чітко звернувся до мешканців окупованих Бердянська та Мелітополя

Головне — дочекатися потрібних постачань зброї

Українські військові починають поступово контратакувати на південному відрізку фронту, про що свідчать свіжі карти боїв. Це означає, що ніхто про жителів тимчасово окупованих регіонів не забув, і кожен населений пункт — Херсон, Мелітополь, Бердянськ та інші — буде повернено під контроль Києва.

Така заява прозвучала від радника голови ОП Олексія Арестовича у нічному випуску програми "Фейгін LIVE".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами військового експерта, ЗСУ почали активно просуватися до Давидого Брода (Херсонська область). Це й показує, що ніхто не залишив спроб боротися за кожен метр рідної землі та бажання звільнити українців, які опинилися в окупації.

"Це залежить від поставок західного озброєння, — пояснює Арестович. — Ніхто вас не покинув. Так, ви можете пробути в окупації тижні та місяці, але ми все одно вас звільнимо. Ми повернемо вас. Силою. Розгромимо російську армію і заберемо свої окуповані міста".

Радник керівника Офісу президента попросив жителі тимчасово окупованих міст і сів не боятися, що центральна влада їх залишить. Усі будуть повернуті додому, в Україну.

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Тим часом наша армія продовжує активно переозброюватися завдяки західним партнерам. Тільки за останні півтора місяці ми отримали більше боєприпасів НАТОвського зразка, ніж могли б зробити наші країни-сусіди за прикладом радянського. Проте більша його частина йде, звичайно, на Донбас. Тому південні області поки що не можуть почати звільняти на повну силу.

Разом з цим росіяни все ще почуваються дуже вільно в акваторії Чорного моря, не зустрічаючи гідного опору. Минулої доби, наприклад, "господарювали" біля Зміїного, намагаючись підняти свої затоплені судна.