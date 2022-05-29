"Пишаємося!" В окупованому Мелітополі вийшли на мітинг за Україну (фото, відео)

Мітинг вийшов обережним, але сміливим

У неділю, 29 травня, у Мелітополі Запорізької області після майже трьох місяців окупації люди знову зібралися на проукраїнський мітинг.

Фото та відео з місця збору мелітопольських підпільників публікує у мережі місцеве видання "РІА Мелітополь".

Зазначається, що про акцію попереджали за кілька днів, однак точне місце не озвучували, щоб не привернути небажану увагу окупаційної "влади", через що людей зібралося небагато.

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Учасники акції ховали обличчя, але зняли на фото та відео, як тримають прапор та жовті стрічки, та разом скандують: "Мелітополь- це Україна! Слава Україні! Героям слава!".

Варто зауважити, що такий жест від мелітопольців дуже зворушив інших українців.

"Ви для нас теж герої", "Які сміливі. Я пишаюся такими людьми", "Мелітополь — це Україна!", "Сміливі та відважні наші українці", "Потерпіть, дорогі, ще трошки цю рашистську мерзоту", — серед іншого пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що в Мелітополі діє сильний партизанський рух, ще на початку війни місцеві жителі вбили десятки окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", також у Мелітополі підривали бронепоїзд із особовим складом росіян.