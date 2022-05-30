Центр міста серйозно зруйнований: росіяни вдарили по місту на Миколаївщині

Окупанти вдарили ракетами по центру Нового Бугу

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста на півдні України, проте якщо раніше здебільшого їхньою ціллю був Миколаїв, то тепер вони вдарили по розташованому значно далі від лінії фронту на Миколаївщині місту — Новому Бугу.

Про це у ніч на понеділок, 29 травня, повідомляє Новобузька міська рада у своєму телеграм-каналі.

"Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся вдома, в укритті. Центральна частина міста отримала значні руйнування", — йдеться у повідомленні міськради.

Більш точної інформації про завданий удар, а також його наслідки, влада міста не повідомила, додавши, що ця інформація уточнюється.

Також регіональні ЗМІ повідомляють, що з початком ночі російські війська з окупованих територій обстрілюють Миколаївську область із РСЗВ, а близько 2:00 ночі в самому Миколаєві прогриміли сильні вибухи.

Новий Буг на карті

Новий Буг — місто в Миколаївській області з населенням 15 тисяч людей (до початку широкомасштабного вторгнення росії), входить до Баштанського району.

Воно знаходиться за 97 км на північ від обласного центру та за 78 км від іншого найближчого великого міста — Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Чому росіяни вирішили вдарити ракетами по місту, що знаходиться досить далеко від лінії фронту, — залишається загадкою.

Тим часом раніше голова Криворізької ОВ Олександр Вілкул повідомив, що 29 травня ЗСУ провели успішну атаку на південь від Кривого Рогу.