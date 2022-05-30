Шукають українських партизанів: з’явилося перше відео з місця вибуху у Мелітополі

Окупанти не на жарт переполошилися

Російські окупанти вважають, що за ранковим вибухом у Мелітополі, метою якого були місцеві зрадники, стоять українські диверсанти, їх пошуком зараз займаються.

У розпорядження "Телеграфу" потрапило перше відео з місця подій.

Зауважимо, що в інциденті спочатку запідозрили українських партизанів, оскільки вибух стався біля площі Перемоги прямо в центрі Мелітополя, поряд із "адміністрацією" окупаційної "влади" та будинком зрадника, "губернатора" Євгена Балицького.

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Російські пропагандисти заявили, що вибухнув припаркований автомобіль Mercedes, і відповідальність за те, що відбувається, несуть українські диверсанти.

Внаслідок інциденту постраждала племінниця Балицького Євгенія Зайцева, — вона була "директором" парку при владі колаборантів.

На місці подій зараз багато техніки, військових та росгвардії.

Як повідомляв "Телеграф", Мелітополь вже прославився на всю Україну своїм партизанським рухом, — у перші ж тижні окупації там убили десятки росіян, після чого двічі влаштували вибухи на залізниці, щоб завадити їм перекидати по ній військових.

Днями також скоїли замах на іншого зрадника, "мера" Енергодара.