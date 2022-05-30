Окупанти залякують фермерів Херсонщини та вже готують крадіжку наступного врожаю

Росіяни вивозять готову продукцію до Криму та намагаються продавати до інших країн

На тимчасово непідконтрольних Україні територіях Херсонської області триває свавілля окупаційної влади. Озброєні люди та колаборанти загрожують фермерам та наполегливо пропонують їм "співпрацю". Незгодних показово "карають".

Про це "Телеграфу" розповіли джерела з-поміж представників аграрного бізнесу Херсонщини. За їхніми словами, підприємцям фактично висувають ультиматум — або співпрацювати з "новою владою", або це може погано скінчитися.

Річ у тому, що Херсонська область – важливий аграрний край України, на території якого вироблялося багато сільськогосподарської продукції – зерно, овочі, фрукти тощо. Наразі все зібране окупанти відбирають і відправляють до Криму, звідки намагаються переправити на продаж. Втім, багато країн відмовляються купувати крадене, тому суднам із награбованим зерном доводиться довго шукати покупця.

За інформацією "Телеграфа", подекуди російські військові пропонують паливо в обмін на дозвіл користуватися великою сільгосптехнікою "у військових цілях". Втім, не всі погоджуються з таким розкладом. Одне з підприємств відмовилося вступати до колабораціонізму і намагалося вивезти техніку — за це окупанти розстріляли територію фірми з мінометів. Багато майна пошкоджено — трактори, комбайни, фури. Внаслідок обстрілу спалахнув ангар із технікою. Відео з місця подій потрапило до розпорядження "Телеграфа".

Зазначимо, що після вивезення зерна та іншої продукції з великих складів, російська тимчасова "влада" взялася за дрібних фермерів, іноді пропонуючи їм викуп зерна за ціну, яка в кілька разів дешевше за ринкову. Інакше фермерам взагалі загрожують зброєю.

Також за умов анонімності аграрії розповідають, що їх практично схиляють до роботи над новим урожаєм, який росіяни також планують відібрати.

"Нам прямо сказали — або засіваєте, або пропадаєте. І один мій знайомий справді зник", — розповідає співрозмовник видання.

Місцеві жителі називають те, що відбувається на захоплених територіях Херсонщини "тихим терором". "Люди пропадають, ходить багато чуток про братські могили. Особливо в невеликих містечках та селах", - ділиться переживаннями мешканка Херсона.

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Очевидно, що про масштаби звірств та наслідки окупації буде відомо лише після звільнення територій Півдня України. Поки що місцеві жителі знаходять у собі сили та сміливість збиратися на невеликі акції з українською символікою. Також у Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших містах за визволення борються партизанські загони. Миритися з таким "визволенням" місцеві жителі явно не бажають.

Що стосується аграріїв, то в Мелітополі окупанти розграбували дилерський центр компанії John Deere (займається виробництвом великої сільгосптехніки) та викрали звідти комбайни та інше обладнання на суму понад 5 мільйонів доларів. Пізніше цю техніку засікли у Чечні та дистанційно заблокували її роботу. Цей кейс вкотре наголошує на справжніх цілях росіян в Україні — розграбувати та знищити все, що створювалося роками.