У росіян паніка: в Одесі помітили ознаку

Кораблі росії намагаються триматися від берега на відстані

Постачання Україні зброї від західних країн серйозно "напружує" російських військових. Панічний характер дій помітили в Одесі.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прозвітував про ситуацію в регіоні. Він зазначив, що ніч пройшла без обстрілів, а ось на морі ситуація змінилася.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Декілька кораблів ворога відійшли в район тимчасово окупованого Криму, а в Чорному морі залишився один корабель, на якому є крилаті ракети "Калібр". "Здобуття Україною важкого озброєння від союзників викликає на болотах панічні настрої", — пише Братчук.

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У ОК "Південь" також відзначили корабель ворога, але уточнили, що до острова Зміїний пливуть десантний катер "Дюгонь" та два швидкісні десантні катери "Раптор". Їхня мета — забезпечення підрозділів ворога, які захопили острів. Військові також зазначили, що кораблі супротивника тримаються подалі від берега, побоюючись отримати ракету. Нагадаємо, саме така доля спіткала флагман Чорноморського флоту росії "Москву", якому активно шукають заміну.

На Одещині жителі також могли чути вибух – на берег продовжує викидати ворожі міни. Їх своєчасно виловлюють та знищують. Військові закликають до обережності.

Як раніше писав "Телеграф", російські війська намагаються закріпитися на острові Зміїний, який важливий як плацдарм для контролю над Чорним морем. Вони також намагаються підняти з дна затоплені судна, щоб повернути їх на воду.