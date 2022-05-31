Рахунок пішов на тонни: росіяни відбирають українську сталь і продукти (відео)

російські окупанти розкрадають українську власність

З території блокадного Маріуполя, де окупанти намагаються провести анексію, до порту російського міста Ростов-на-Дону вирушило судно із 2,5 тисячами тонн награбованої рулонної сталі. Окрім того, загарбники змінюють назви та прапори на вкрадених українських суднах.

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Про це у вівторок, 31 травня, у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, відмітивши, що окупанти вже встигли анонсувати так звану "націоналізацію" де-факто крадіжки 34 українських суден, які перебували у порту. Загарбники вже розпочали процес їх перейменування, а також замінюють на суднах прапори на російські триколори.

"Маріуполь. Порт. окупанти закінчили навантаження 2,5 тис. тонн рулонної сталі рулонної сталі на судно РМ3 класу "Славутич" під прапором росії. Вихід з акваторії порту попередньо заплановано на ранок завтра. Пункт призначення – Ростов-на-Дону. Офіційне мародерство росії можна вважати розпочатим. Лють. Просто Лють!", — написав Андрющенко.

Окрім того, Андрющенко додав, що раніше окупаційна армія намагалася вивезти металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Загалом ця крадіжка росіян потягнула приблизно на кілька десятків мільйонів доларів США.

Також відомо, що загарбники продовжують тримати тисячі маріупольців в якості живого щита неподалік блок-поста у місті Василівка Запорізької області. росіяни примушують жителів Херсонської області, котрі прямують в сторону Запоріжжя з вантажем огірків, полуниці та інших типових для цього часу овочів, фруктів та ягід викидати все перед блок-постом, наголошуючи, що це все "російські товари", мовляв, "нічого хохл*в годувати".

За словами радника, сотні кілограмів продуктів та тисячі недоотриманих гривень гниють на обочинах доріг в напрямку Запоріжжя.

"Голодомор давно став невід'ємною частиною геноциду українців з боку росіян.", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилося фотопідтвердження того, що росія тоннами краде зерно з українських земель. Знімки з супутника демонструють, як в окупованому Криму завантажують величезні кораблі із запасами.