Ескадрилья "Алігаторів" під Ізюмом порідшала: відео бою ЗСУ проти Ка-52

Окупанти втратили цінну "пташку"

У вівторок, 31 травня, на 97-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Ізюмському напрямку.

Про це повідомило Оперативне командування "Схід" на своїй сторінці у Facebook. Пресслужба командування сухопутних військ також прикріпила відео бою проти двох Ка-52, один із яких більше ніколи не літатиме над українською землею.

Буквально у понеділок, 30 травня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А у вівторок завдяки роботі підрозділу мобільної вогневої групи зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Яр ця ескадрилья трохи порідшала. Повідомляється, що боєць ЗСУ за допомогою ПЗРК "Ігла" збив "пташку", вартість якої оцінюється в 15 млн доларів. До речі, дані про підбитого "Алігатора" підтвердила розвідка.

"За нашими позиціями на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидали некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два вертольоти. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла", — розповів військовослужбовець бригади Іван.

Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня українські захисники збили "командирський" гелікоптер окупантів.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео героїчного прориву українських вертольотів до оточеного Маріуполя.