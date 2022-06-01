Росіяни закріплюються і наступають за чотирма напрямками: де зараз точаться бої (карта)

Східний фронт залишається основним

Ворожі війська, сподіваючись відвернути українську армію від боїв на Донбасі, перейшли до активних дій у Харківській області. Після обстрілу хімзаводу у Сєвєродонецьку російські окупанти відкрили вогонь одразу по кількох населених пунктах поблизу Харкова. Залишається "гарячими" і одразу кілька напрямків на Донеччині та Луганщині.

Подробиці повідомили у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці середи, 1 червня, передає "Телеграф".

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Харківщина

Від застосування реактивної артилерії, а також ствольного озброєння минулої доби постраждали населені пункти Циркуни, Слатине та Олександрівка. Усі вони знаходяться неподалік Харкова – на різних підходах до міста. Також авіація противника завдала кількох ударів по селам Тернова та Веселе.

Також спостерігаються переміщення росіян у районі Ізюму. Так, у тимчасово окупований населений пункт було перекинуто кілька ворожих підрозділів на відновлення — з району населеного пункту Довгеньке.

Продовжується і повітряна розвідка окупантів для з’ясування розташування українських позицій. Насамперед безпілотники росіян були помічені поруч із Ізюмом, Куп’янськом, Первомайськом та Великою Комишувахою.

Читайте також: Категорія Харків Харків знову обстрілюють, є загиблі: що відомо (оновлено) За повідомленнями місцевих жителів, російські снаряди вибухали у Лісопарку, районі авіаційного інституту, селища Жуковського та на Павловому Полі.

Донбас

Завдяки потужній підтримці авіації ворогам на цьому напрямку вдається в основному вести наступ або закріплюватися на вже захоплених позиціях. У вже згаданому Куп’янську (Харківщина) було відремонтовано залізницю, щоб мати можливість переправляти техніку до Лимана.

До слова, лиманський напрямок залишається дуже активним щодо боїв. Противник використовує бойові вертольоти Ка-52, просуваючись до Лимана та Старого Каравану. Українські військові дають гідну відсіч.

Карта боїв на Донбасі

Найбільш активний "заміс" відбувається зараз у Сєвєродонецьку, де ворогові вдалося прорватися углиб міста. Наразі частина підрозділів окупантів закріплюється у центрі міста.

Водночас у напрямку до Бахмута, поряд із Білогорівкою та Врубівкою, російська армія тисне на позиції ЗСУ, сподіваючись відтіснити наших хлопців. Часто використовується авіація.

По Новопавлівському, Курахівському та Авдіївському напрямках окупанти утримують наявні позиції, відкривають вогонь з мінометів та артилерії.

Все інше

Активних боїв немає Південнобузькому напрямку. Проте поряд із населеними пунктами Новопавлівське, Миколаївка та Широке було зафіксовано часті обстріли з різного озброєння.

Сподіваючись прорватися до Запоріжжя, ворог споруджує фортифікацію для другої лінії оборони. Поряд із селом Василівка була проведена передислокація підрозділів для зміцнення танкового батальйону Т-62 та мотострілецького батальйону.

Продовжуються авіаційні атаки і на Сумщині. Так, від обстрілів постраждали Білопілля та Середина-Буда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на фронті на думку американських аналітиків. Можна ознайомитись із картами свіжих боїв в Україні.

Також ми писали про те, що окупанти роблять на Херсонщині, щоб призупинити спробу контрнаступу від ЗСУ.