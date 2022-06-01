Перекрив дорогу танкам: житель Чернігівщини врятував місто за допомогою молоковозу (відео)

Чоловік заявив, що насамперед думав про сім’ю

Неймовірні історії протистояння окупантам від мирних українців не перестають дивувати. Як, наприклад, відважний вчинок 49-річного Романа Гавриленка, мешканця Бобровиці Чернігівської області. Під час березневих спроб увійти до його рідного міста росіяни зазнали невдачі – дорогу їм перекрив… звичайний молоковоз.

Деталі історії її головний герой розповів журналістам місцевого видання "Час Чернігівський", передає "Телеграф".

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Точну дату, коли довелося виїжджати на цивільному (ще й робочому!) автомобілі проти росіян, чоловік не пам’ятає. Проте говорить, що на в’їзді до населеного пункту не було жодних українських військових, жодної тероборони, жодних блокпостів. А в селі — багато жінок, дітей, старих. Та й про свою родину Роман Гавриленко не міг не думати. Щоправда, дружину так і не попередив, яку ж ідею вирішив втілити в життя. Йому "підфартило" — вона якраз пішла до місцевої амбулаторії, де працює медиком.

"Колонна техніки їхала від церкви до вокзалу. Скільки — не рахував, не до того було, — згадує чоловік. — Спочатку БТРи, за ними танки, колона десь метрів 300-400".

Як розповідає Роман, він підігнав свій молоковоз ближче до церкви, розгорнув його посеред дороги і цим змусив росіян зупинитися. До нього вийшов один із російських офіцерів і вимагав дати їм проїхати. При цьому намагалися залякати — двічі пальнули у повітря з автомата.

Перші 35 секунд відео – хоробрий вчинок мешканця Бобровиці.

"Кажу: "Машина замінована". Розвернувся і пішов до магазину, який був закритий. Біля нього стояв знайомий, дивився за цим усім. Ми перекурили. А вони трохи постояли і почали розвертатися. Назад, у бік Браниці", — розповідає чоловік.

При цьому Роман Гавриленко ще й люб’язно "супроводив" колону до переїзду, простеживши, щоб військові не поїхали в інший бік.

Бобровиця на карті України

На щастя, його задум спрацював, і чоловік не тільки вцілів сам, а й врятував своє рідне місто. При цьому навіть не отримав на горіхи від другої половини.

"Коли дружина дізналася, тільки запитала, навіщо я туди поїхав. А комусь треба було їхати", — говорить він.

Варто зазначити, що хоробрість звичайних українців справді зашкалює навіть у окупованих нині містах. Так, наприклад, днями у Мелітополі Запорізької області відбувся черговий проукраїнський мітинг.

Також ми розповідали, як живеться під тимчасовим гнітом росіян українському Херсону та як місцеві жителі нагадують окупантам про те, в якій країні вони перебувають.