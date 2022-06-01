Рус

Перекрив дорогу танкам: житель Чернігівщини врятував місто за допомогою молоковозу (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
493
Машина такого типу не дозволила окупантам взяти ще один населений пункт Новина оновлена 01 червня 2022, 13:38
Машина такого типу не дозволила окупантам взяти ще один населений пункт

Чоловік заявив, що насамперед думав про сім’ю

Неймовірні історії протистояння окупантам від мирних українців не перестають дивувати. Як, наприклад, відважний вчинок 49-річного Романа Гавриленка, мешканця Бобровиці Чернігівської області. Під час березневих спроб увійти до його рідного міста росіяни зазнали невдачі – дорогу їм перекрив… звичайний молоковоз.

Деталі історії її головний герой розповів журналістам місцевого видання "Час Чернігівський", передає "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Точну дату, коли довелося виїжджати на цивільному (ще й робочому!) автомобілі проти росіян, чоловік не пам’ятає. Проте говорить, що на в’їзді до населеного пункту не було жодних українських військових, жодної тероборони, жодних блокпостів. А в селі — багато жінок, дітей, старих. Та й про свою родину Роман Гавриленко не міг не думати. Щоправда, дружину так і не попередив, яку ж ідею вирішив втілити в життя. Йому "підфартило" — вона якраз пішла до місцевої амбулаторії, де працює медиком.

"Колонна техніки їхала від церкви до вокзалу. Скільки — не рахував, не до того було, — згадує чоловік. — Спочатку БТРи, за ними танки, колона десь метрів 300-400".

Як розповідає Роман, він підігнав свій молоковоз ближче до церкви, розгорнув його посеред дороги і цим змусив росіян зупинитися. До нього вийшов один із російських офіцерів і вимагав дати їм проїхати. При цьому намагалися залякати — двічі пальнули у повітря з автомата.

Перші 35 секунд відео – хоробрий вчинок мешканця Бобровиці.

"Кажу: "Машина замінована". Розвернувся і пішов до магазину, який був закритий. Біля нього стояв знайомий, дивився за цим усім. Ми перекурили. А вони трохи постояли і почали розвертатися. Назад, у бік Браниці", — розповідає чоловік.

При цьому Роман Гавриленко ще й люб’язно "супроводив" колону до переїзду, простеживши, щоб військові не поїхали в інший бік.

Бобровиця на карті України
Бобровиця на карті України

На щастя, його задум спрацював, і чоловік не тільки вцілів сам, а й врятував своє рідне місто. При цьому навіть не отримав на горіхи від другої половини.

"Коли дружина дізналася, тільки запитала, навіщо я туди поїхав. А комусь треба було їхати", — говорить він.

Варто зазначити, що хоробрість звичайних українців справді зашкалює навіть у окупованих нині містах. Так, наприклад, днями у Мелітополі Запорізької області відбувся черговий проукраїнський мітинг.

Також ми розповідали, як живеться під тимчасовим гнітом росіян українському Херсону та як місцеві жителі нагадують окупантам про те, в якій країні вони перебувають.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігівська область #Війна #Окупація #Молоковоз #Бобровиця