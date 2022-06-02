Зрадник у Мелітополі плаче через життя в окупації: раніше він збирав "загони путіна"

Чоловік тимчасово виїхав із Мелітополя — як каже "у справах бізнесу"

Розплата завжди знаходить зрадників — як, наприклад, мелітопольського колаборанта Тараса Генова, який ще недавно радісно вітав "рускій мір". Днями до чоловіка, який обурився нереальному завищенню цін на ритуальні послуги в окупованому місті, навідалися "ввічливі люди" з автоматами.

Подробиці інциденту повідомили у місцевому виданні "РІА Мелітополь", передає "Телеграф".

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Ситуація вийшла з-під контролю після того, як Генов заявив про величезні побори на комунальному підприємстві "Ритуал", котре нині підпорядковується гауляйтеру Галині Данильченко. Вартість організації похорону в Мелітополі зараз величезна, що не подобається місцевим жителям. Бажаючий побудувати "соціально справедливе суспільство" Тарас Генов зголосився бути "рупором народу" і звернувся до Данильченко з вимогою вирішити це питання.

Ще одна колаборантка підійшла до теми своєрідно — відправила до нього спочатку мирних людей на розмову, а коли і це не допомогло — російських солдатів з автоматами.

У своєму "слізному" зверненні, де описує всю ситуацію, Генов каже, що в нього "віджали" бізнес.

"Вчора до мене приїхали люди з автоматами та в масках, намагалися пояснити, що я роблю неправильно. Спробували відібрати у мене роботу — забрали ключі від підприємства і сказали, що мені потім передзвонять, — скаржиться колаборант. — Але врешті-решт ніхто не передзвонив. І ситуація сьогодні у підвішеному стані".

При цьому житель Мелітополя продовжує стверджувати, що сподівається на російську справедливість та порятунок від "нацизму та продажних олігархів". Незважаючи на нерозуміння того, як при такому відношенні продовжувати будувати "соціальну справедливість", Тарас Генов не розлучається з червоною кепкою з серпом та молотом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він є давнім комуністом.

Чим завершиться ситуація, поки неясно. Наразі Генов виїхав з Мелітополя — за його словами, "у відрядження".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про недавній вибух, який прогримів у Мелітополі. Зазначається, що це був замах на ставлеників російської влади у місті.

Незважаючи на окупацію, мелітопольці продовжують чекати на звільнення і організовують партизанські рухи. Також днями містяни провели проукраїнський мітинг.