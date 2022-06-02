Назвали цілі та знайшли виправдання: росія анонсувала нові обстріли мирних українців

У містах залишилося ще багато мирних жителів, які не змогли евакуюватися

Захоплення Луганської та Донецької області — російські окупанти не лише кинули на це основні сили, але й не збираються зберігати інфраструктуру регіону.

Згідно з офіційними даними, у Сєвєродонецьку кілька разів обстрілювали об’єднання "Азот" влучивши по адміністрації та складу з метанолом. У Лисичанську, який також намагаються оточити, влучили по будівлі міської лікарні. На Донеччині ж — ціляться у навчальні заклади.

Чому росії не виграти війну проти України?

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що росіянам не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця — вони просто грабують і знищують. Житлові будинки також страждають — щодня "прильоти" фіксують у 50-60 будинках, багато з яких багатоповерхові. У багатьох селах вигоряють цілі вулиці.

Будинок після обстрілу

Сєвєродонецьк частково захоплений, ворог намагається зменшити кільце оточення

На території Донеччини обстріл також ведеться постійно — ворог спеціально обирає мирні цілі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко попередив про підготовку росії до обстрілу навчальних закладів. У російських пабликах "розганяються" повідомлення про нібито розташування українських військових у машинобудівному коледжі та школах №10 та №16 у Краматорську та машинобудівному ліцеї у Слов’янську. Він закликав до обережності.

Карта атак на Слов’янськ та Краматорськ

Згідно з картами бойових дій, росія активізувалася у бік Слов’янська одразу і з Ізюмського, і з Лиманського напряму.

Як раніше писав "Телеграф", прорватися там їм не вдалося, тимчасовий успіх у росіян є на Бахмутському напрямку.