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Назвали цілі та знайшли виправдання: росія анонсувала нові обстріли мирних українців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ситуація у Луганській області Новина оновлена 02 червня 2022, 09:11
Ситуація у Луганській області

У містах залишилося ще багато мирних жителів, які не змогли евакуюватися

Захоплення Луганської та Донецької області — російські окупанти не лише кинули на це основні сили, але й не збираються зберігати інфраструктуру регіону.

Згідно з офіційними даними, у Сєвєродонецьку кілька разів обстрілювали об’єднання "Азот" влучивши по адміністрації та складу з метанолом. У Лисичанську, який також намагаються оточити, влучили по будівлі міської лікарні. На Донеччині ж — ціляться у навчальні заклади.

Чому росії не виграти війну проти України?

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що росіянам не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця — вони просто грабують і знищують. Житлові будинки також страждають — щодня "прильоти" фіксують у 50-60 будинках, багато з яких багатоповерхові. У багатьох селах вигоряють цілі вулиці.

Будинок після обстрілу
Будинок після обстрілу
Сєвєродонецьк частково захоплений, ворог намагається зменшити кільце оточення
Сєвєродонецьк частково захоплений, ворог намагається зменшити кільце оточення

На території Донеччини обстріл також ведеться постійно — ворог спеціально обирає мирні цілі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко попередив про підготовку росії до обстрілу навчальних закладів. У російських пабликах "розганяються" повідомлення про нібито розташування українських військових у машинобудівному коледжі та школах №10 та №16 у Краматорську та машинобудівному ліцеї у Слов’янську. Він закликав до обережності.

Карта атак на Слов’янськ та Краматорськ
Карта атак на Слов’янськ та Краматорськ

Згідно з картами бойових дій, росія активізувалася у бік Слов’янська одразу і з Ізюмського, і з Лиманського напряму.

Як раніше писав "Телеграф", прорватися там їм не вдалося, тимчасовий успіх у росіян є на Бахмутському напрямку.

Теги:
#Лисичанськ #Війна #Сєвєродонецьк #Краматорськ #Слов'янськ