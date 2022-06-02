"Епідемія вже реальність": в окупованому Маріуполі побачили погану ознаку

У морській воді можуть бути збудники різних хвороб

Окупований Маріуполь, який поступово стає епіцентром впливу розпропаганди, може опинитися під загрозою серйозної екологічної та епідеміологічної катастрофи. Про це свідчить риб’ячий мор, що почався, на узбережжі Азовського моря. Шкідливі мікроорганізми цілком могли стекти у водоймище через надлишок стихійних звалищ у розбитому місті.

Більше подробиць щодо ситуації на окупованій території розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Крім звичайної дрібної та середньої риби, помирати в Азовському морі почали навіть дельфіни. Трупи риб і водяних ссавців прибиває до берега, проте займатися очищенням, звісно ж, нікому.

Мор риби на Азові

Андрющенко наголошує, що подібні явища часом спостерігалися біля берегів Маріуполя. Однак вони характерні для середини липня і з’являлися лише у разі аномальної спеки.

"З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби у морській воді", — зазначив чиновник.

За його словами, зараз Азов залишається чи не єдиним постійним місцем, де маріупольці можуть помитися. Проте така підтримка гігієни тепер є дуже небезпечною — через ймовірність спалаху будь-якої епідемії.

Не в останню чергу на таку ситуацію вплинула величезна кількість загиблих, похованих у різних місцях Маріуполя. До того ж окупанти влаштовують на багатьох вулицях стихійні сміттєзвалища. Відходи нікуди не вивозяться, а починають гноитися, розтікатися і смердять по всій окрузі. Більшість шкідливих речовин проникає у ґрунтові води, а звідти вже – в Азовське море.

Так виглядає сміття на вулицях Маріуполя

Додатковим ризиком є розконсервація старого полігону для сміття по вулиці Флотській. На нього почали звозити більшість будівельного сміття, що дуже загрожує формування провалу землі на цій території. Якщо це станеться, каналізація може піти у море.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Маріуполі влаштували спеціальну акцію "руского міра" до Дня захисту дітей. Під приводом "подарунків" до окупованого міста завезли російські підручники.