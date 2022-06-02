Назад летіли на одному двигуні: пілот, який доставляв вантажі на "Азовсталь", розповів про унікальну операцію

Повернутися з Маріуполя вдалося далеко не всім льотчикам

Пілот одного з вертольотів, які доставляли необхідні гуманітарні вантажі на "Азовсталь" у Маріуполі, поділився враженнями про виконану роботу. В один із вильотів його авіасудну прийшлося непереливки — у нього потрапила ракета, поки на борту знаходилося щонайменше два десятки поранених.

Більше подробиць військовий розповів в інтерв’ю, яким поділилися у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє "Телеграф".

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За словами пілота, завдання виконувалися на максимумі сил і можливостей. Усі тверезо оцінювали ризики, проте необхідність надати допомогу товаришам по службі була критичною. Боєць згадує, що найбільше хвилювання було не під час польоту чи перебування на "Азовсталі", а коли він наближався до гелікоптера перед початком вильоту.

"У той момент, коли ми вже опинялися в Маріуполі, йшли висадка і вивантаження, це було почуття ейфорії, — зізнається військовий. — У нас вийшло, адже якщо ми добираємося туди, то проходимо повз три засоби ППО противника. Це вже все, це ми "королі світу".

В один із таких вильотів гелікоптер бійця був пошкоджений — у нього зуміли поцілити окупанти ракетою із ПЗРК. Був варіант знизитись або й зовсім приземлитися десь у відкритому полі. Проте ризики були величезні. До того ж, на борту знаходилось близько двадцяти поранених бійців, евакуйованих з "Азовсталі".

Пошкодження вертольота від ракети

"Я знав, якщо ми сядемо десь у полі… Як їх забирати? Як їх евакуювати? Потрібний буде інший гелікоптер. А це вже незапланована операція, і це неможливо. Тому доводилося робити те, що ми повинні були, і йти до місця посадки", — згадує пілот.

За його словами, інший гелікоптер, який прямував за ним, на жаль, був збитий ворожими ракетами. З екіпажу вижити не вдалося нікому. Однак, незважаючи на такі важкі втрати, на погану погоду та безліч інших факторів військовослужбовці все одно літали на "Азовсталь", щоб допомогти своїм.

Більшість секретних операцій проходили під керівництвом Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, що всього в подібних вильотах брали участь 16 різних бойових вертольотів ЗСУ. На жаль, не всім пілотам та членам екіпажу вдалося повернутися додому живими.