ЗСУ зловили окупантів у пастку у Сєвєродонецьку: подробиці від Арестовича

Завдяки тактичній хитрості росіяни втратили можливість наступати

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові пішли на хитрість у Сєвєродонецьку, який окупанти криють ракетами та артилерією.

Подробиці Арестович опублікував у четвер, 2 червня, у власному Telegram-каналі. Радник Єрмака зазначив, що російські війська вдалося затягнути в пастку, зімітувавши "здачу" Сєвєродонецька.

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"Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, вдало "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває у шоку. Вони вже відрапортували про взяття СД, коли наші війська завдали жорсткого зустрічного контрудару і зараз мочать московських товаришів у м'ясо — не дивлячись на їхню перевагу в авіації та артилерії", — повідомив Арестович.

За його словами, за Сєвєродонецьк зараз йдуть дуже жорсткі бої, а через тактичну хитрість ЗСУ росіяни змушені кидати всі сили на утримання позицій. Про повне захоплення міста вже не йдеться.

Ба більше, як зазначив Арестович, деякі російські солдати потрапили у Сєвєродонецьку в полон.

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Нагадаємо, що 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по хімзаводу "Азот", пошкодивши цистерну з азотною кислотою. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у бомбосховищах заводу можуть знаходитися 800 мирних жителів, які ховаються там від обстрілів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке значення має Сєвєродонецьк для України, і чому росіяни так хочуть його окупувати.