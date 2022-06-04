Обстріли Миколаєва: влада озвучила кількість жертв
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Загарбники продовжують бити по мирних жителях
У суботу, 4 червня, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва, внаслідок чого загинули люди.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на своєму telegram-каналі. За словами міського голови, внаслідок суботнього обстрілу загинули троє людей, ще четверо — поранені.
"Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район. Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя борються медики. Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом", — написав міський голова.
Миколаїв та область регулярно зазнають обстрілів. Поліція Миколаївської області у Facebook у суботу повідомила, що протягом 3 червня росіяни продовжували атакувати Миколаїв, також постраждали чотири населені пункти: села Миколаївське, Кавказ, Українка та Пришиб. Є загиблі та постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, гаражні приміщення, автомобілі, споруди підприємства.
Раніше повідомлялося, що через просування українських військ на півдні країни окупанти нарощують кількість кораблів в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, 29 травня загарбники обстріляли житлові квартали Миколаєва.