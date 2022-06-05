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Життя в окупації. Маріуполь: черги за водою, мінімум гуманітарки та загроза мобілізації

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Розбите місто все ще намагається боротися за життя Новина оновлена 05 червня 2022, 09:20
Розбите місто все ще намагається боротися за життя

Росіяни дедалі менше цікавляться проблемами маріупольців

В окупованому Маріуполі, де окупанти почали зносити розбиті будинки без розбору завалів, постійно ускладнюються умови для існування. Відтепер місцевим жителям потрібно йти "на роботу" до загарбників, щоб отримати їжу через гумдопомогу, а питна вода доступна виключно після запису в чергу.

Більше подробиць про проблеми життя в Маріуполі розповів радник мера міста Петро Андрющенко, передає "Телеграф".

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Черга на отримання питної води тепер триває два дні та більше. Хочеш мати що пити — потурбуйся про це наперед. Основною причиною таких обмежень є серйозне зменшення рівня води у природних джерелах. Більше того, за словами Андрющенка, прогнозується подальше скорочення обсягів необхідної для життя вологи. На це насамперед впливає стандартна для літа спека.

Вода для маріупольців – цінний ресурс
Вода для маріупольців – цінний ресурс

Спостерігаються складнощі з продуктами харчування, адже росіяни значно скоротили постачання гуманітарної допомоги.

"Тепер її видають виключно людям пенсійного віку, — пояснює чиновник. — Усім іншим — виключно через "роботу". Практика "їжа за роботу" відновилася".

Машина для постачання води постраждала під час обстрілів
Машина для постачання води постраждала під час обстрілів

Тим часом представників молоді масово вербують до лав "дружинників". Їх хочуть зобов’язати допомагати патрулям, у тому числі і під час "фільтрації". Якщо люди відмовляються, їм погрожують мобілізацією — до армії так званої "ДНР".

"Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", — резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у розбитому Маріуполі є небезпека екологічної та гуманітарної катастрофи. Спойлер — на березі Азовського моря вже розпочався мор риби.

Також ми розповідали, в яких регіонах окупанти наполегливо псують життя місцевим жителям. Так, в окремих населених пунктах намагаються запровадити "рубльову зону".

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Війна #Донбас #Маріуполь #Окупація