Життя в окупації. Маріуполь: черги за водою, мінімум гуманітарки та загроза мобілізації
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Росіяни дедалі менше цікавляться проблемами маріупольців
В окупованому Маріуполі, де окупанти почали зносити розбиті будинки без розбору завалів, постійно ускладнюються умови для існування. Відтепер місцевим жителям потрібно йти "на роботу" до загарбників, щоб отримати їжу через гумдопомогу, а питна вода доступна виключно після запису в чергу.
Більше подробиць про проблеми життя в Маріуполі розповів радник мера міста Петро Андрющенко, передає "Телеграф".
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Черга на отримання питної води тепер триває два дні та більше. Хочеш мати що пити — потурбуйся про це наперед. Основною причиною таких обмежень є серйозне зменшення рівня води у природних джерелах. Більше того, за словами Андрющенка, прогнозується подальше скорочення обсягів необхідної для життя вологи. На це насамперед впливає стандартна для літа спека.
Спостерігаються складнощі з продуктами харчування, адже росіяни значно скоротили постачання гуманітарної допомоги.
"Тепер її видають виключно людям пенсійного віку, — пояснює чиновник. — Усім іншим — виключно через "роботу". Практика "їжа за роботу" відновилася".
Тим часом представників молоді масово вербують до лав "дружинників". Їх хочуть зобов’язати допомагати патрулям, у тому числі і під час "фільтрації". Якщо люди відмовляються, їм погрожують мобілізацією — до армії так званої "ДНР".
"Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", — резюмував Петро Андрющенко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у розбитому Маріуполі є небезпека екологічної та гуманітарної катастрофи. Спойлер — на березі Азовського моря вже розпочався мор риби.
Також ми розповідали, в яких регіонах окупанти наполегливо псують життя місцевим жителям. Так, в окремих населених пунктах намагаються запровадити "рубльову зону".