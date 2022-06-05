Автор відомого "Маріупольського щоденника" вибрався з окупації: що розповів 8-річний Єгор

Сім’я виїхала з Маріуполя через три місяці війни

Восьмирічний Єгор, автор знаменитого "Маріупольського щоденника", фотографії якого облетіли всі країни світу, нарешті зміг вибратися разом із сім’єю з російської окупації. Відтепер хлопчик разом із найближчими родичами перебуває у Запоріжжі, куди йому допомогли дістатися волонтери. При цьому дитину вивозили потай — щоб ніхто не дізнався, що це саме той Єгор, чия розповідь про війну досягла вух багатьох людей навіть за кордоном.

Подробиці порятунку дитини та її рідних розповіли журналісти "ТСН". Відомо, що хлопчик був поранений осколками снаряда, але все одно, попри жахи війни, залишається позитивною і життєлюбною дитиною.

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"У мене померли два собаки і бабуся Галя. І улюблене місто Маріуполь", — ці рядки, видряпані дитячим почерком, запам’яталися багатьом українцям та іноземцям. Саме Єгор став їх автором, повідомивши, сам того не знаючи, на широку публіку, шокуючу правду війни.

Розворот знаменитого щоденника з Маріуполя

Як розповідає його мама Олена, щоденник із малюнками хлопчик почав вести, коли сім’я була змушена перебратися до бомбосховища. Це сталося після "прильоту" російського снаряда. Батько Єгора, до речі, помер від отриманих поранень — стік кров’ю без необхідної медичної допомоги. І сама Олена, і її син із дочкою зазнали осколкових поранень.

Восьмирічний Єгор скоро покине Запоріжжя та поїде до Києва

Наразі Маріуполь є фактично гетто для місцевих мешканців, каже мама хлопчика. Скрізь на вулицях вириті могили, порожні та розбиті будинки зяяють немов пам’ятники війні, а людей зганяють на роботу за їжу. Незважаючи на це, сім’я дуже довго сумнівалася, чи варто виїжджати — це і ризик обстрілів, і незвіданість подальшого майбутнього. Ще важливим чинником є вплив російської пропаганди.

Сам же Єгор обережно усміхається на камеру. Йому лестить подібна увага, хоча й говорить він небагато. Розповів, чому намалював загиблих собак із крилами — сподівається, що вони змогли полетіти "на веселку", а також пояснив, чому припинив вести щоденник. За його словами, незабаром він почне новий зошит. Проте тепер уже про мирне життя.

Нагадаємо, опублікувати фотографії "Маріупольського щоденника" вдалося родичу Єгора, фотографу Євгену Сосновському. Він зумів вибратися з окупації кількома тижнями раніше, ніж сім’я хлопчика, і розповів історію хороброго малюка всьому світу.

Втім, розповідь і самого Сосновського про жахливість окупації Маріуполя ні чим не гірша. "Телеграф" поспілкувався з українцем про те, як довелося виживати серед обстрілів.