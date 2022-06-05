На Донбасі знищено одного з ватажків бойовиків ОРДЛО: що відомо

У мережі прізвища загиблого не називають

У неділю, 5 червня, на 102-ий день війни в Україні стало відомо про смерть високопоставленого "командира" так званої "ДНР". Цю інформацію вже підтвердив один з російських депутатів, назвавши лише ім'я загиблого — Роман.

Повідомлення про смерть "командира" одне за одним почали з'являтися в інформаційних каналах квазіреспубліки. При цьому жоден ЗМІ не повідомив прізвища.

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Тим часом депутат російської Держдуми Дмитро Саблін у власному Telegram-каналі назвав ім'я загиблого — Роман.

Депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін у своєму телеграм-каналі назвав лише ім'я – Роман і вказав, що той був військовослужбовцем.

"Тяжко втрачати друга. Не договорили, не закінчили задумане. Не встиг передати тобі вітання від друзів і віддати привезену допомогу. Вічна пам'ять новоприставленому воїну Роману", — зазначив російський депутат.

Публікація в Telegram-каналі Сабліна

З інших повідомлень у Telegram-каналах пропагандистів так званої "ДНР" можна зробити висновок, що той самий Роман був одним з військових командирів і, судячи з усього, загинув у бою.

Ще одне російське ЗМІ повідомило, що загиблий міг бути генералом, який до України воював у Сирії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час бойових дій на Донбасі загинув чеченський бойовик, підполковник Заур Дімаєв. А у Харківській області під містом Ізюм українські захисники ліквідували майже всю 35-ту загальновійськову армію російської федерації.