"Оплата гідна": окупанти агітують мешканців Маріуполя катувати українців

Людям пропонують "гідну оплату та повний соцпакет"

Жителів Маріуполя, який і так опинився на межі екологічної катастрофи через окупантів, запрошують працювати у "колоніях", де катують українців.

Такі повідомлення розсилають користувачам оператора "Фенікс", який після окупації росіяни завезли до Маріуполя. Оскільки український зв’язок та Інтернет там глушать, то людям доводиться користуватися цими сімками.

Смс приходять від "мін'юста" угруповання "днр", пропонують працювати у Волноваській, Єнакіївській, Макіївській виправній колонії, а також у Донецькому слідчому ізоляторі.

Чесно про війну читайте у нашому Телеграмі

Після захоплення цих установ росіями та колаборантами там утримують українців і знущаються з них, фактично катують.

"Достойна заробітна плата, повний соцпакет", — розписують вони "плюси" роботи в катівнях.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю "Я реально бачив свою смерть": відверта історія морпіха про пекло Маріуполя, полон і Перемогу На долю молодого українського морпіха Гліба Стрижка випало багато випробувань: тяжкі бої за Маріуполь, тяжкі поранення, полон, обмін і тепер — тривале лікування.

"Нацизм XXI століття виглядає саме так", — коментує ситуацію радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко, у розпорядженні якого опинився скріншот цих повідомлень.

За його словами, людей почали набирати після розконсервації нових установ на тлі посилення фільтраційних заходів щодо українців.

Варто зауважити, що жителі Маріуполя, як і багатьох інших окупованих міст України, проходять "фільтрацію", — якщо щось окупантам не сподобається, то людей відправляють у фільтраційні табори та колонії.

Як повідомляв "Телеграф", на "фільтрації" окупанти б’ють українців, може дістатися навіть за просте фото з вишиванкою.