Миколаїв та Запоріжжя під загрозою: Кім розповів, що потрібно для прориву ЗСУ на півдні

Частина презентованої Заходом артилерії вже працює на півдні України

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що західна зброя вже активно застосовується військовослужбовцями на південних рубежах фронту. З урахуванням динамічності розвитку ситуації, вважає він, повернення контролю за тимчасово окупованими територіями є лише питанням часу, незважаючи на нові загрози з боку росії.

Як передає Reuters, виключати можливість відновлення контрнаступу на Запоріжжі, а також Миколаїв виключати не можна. Тому Україна все ще потребує додаткових постачань західної зброї, яка допоможе переламати ситуацію на полі бою в наш бік остаточно.

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Віталій Кім пояснює, що останні кілька тижнів доводять успішність невеликих, проте ефективних спроб ЗСУ у контрнаступ. Це видно на прикладі Херсонщини, яку поступово звільняють з-під гніту ворожих військ.

Проте, наголошує чиновник, існує ймовірність повторної спроби росіян захопити якнайбільше територій під свій контроль. І цього разу під вогнем можуть опинитися ще два обласні центри.

"Найближчі місяці, я думаю, у них є деякі можливості для нападу на Запоріжжя та Миколаїв", — підкреслив Кім, відразу додавши, що поки що розвідка не зафіксувала відповідних перегрупувань.

Щоб цього не сталося, пояснює голова Миколаївської ОВА, українські військові мають отримати ще більше озброєння від Заходу, ніж зараз. При цьому зброя, що отримується, вже застосовується на фронті українцями і при цьому дуже успішно. Якщо підтримувати наших захисників матеріально, озброюючи їх, ситуація на фронті може змінюватися дуже швидко, звичайно ж, на нашу користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зараз ситуація на різних відрізках фронту. Для більшої наочності ми використовували свіжі карти боїв в Україні.

Також ми писали про нещодавній обстріл Миколаєва, під час якого одна з міських будівель спалахнула після прильоту.