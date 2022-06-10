Окупанти все ж таки можуть ризикнути штурмувати Миколаїв: мер назвав терміни

Постачання летальної зброї від США та НАТО все вирішить

Миколаїв уже тривалий час готується до можливого наступу росіян по суші, оскільки його загроза більш ніж реальна.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у рамках інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, окупанти можуть різко зважитися на штурм, коли Збройні сили України отримають летальне озброєння.

За його словами, протягом останніх трьох місяців миколаївці створюють фортифікаційні споруди, окопуються, накопичують війська та роблять все необхідне, щоб бути готовими до наступу рф.

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Сєнкевич наголошує, що лінія фронту під Миколаєвом уже місяць суттєво не змінювалася, і найближчим часом, швидше за все, так і залишиться.

Мер Миколаєва додав, що російські військові наразі теж займаються укріпленням під Херсоном на випадок наступу армії України.

"Всі сьогодні очікують змін на фронті. Я думаю, вони підуть в наступ, коли дійде летальна зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО", — підсумував Сєнкевич.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж говорив про можливий наступ росії як на Миколаїв, так і на Запоріжжя.