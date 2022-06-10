Складне завдання: мер Миколаєва назвав умову визволення Херсона
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Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ
У перспективі контрнаступ українських військових на тимчасово окуповані території Херсонської області можливий, але для цього потрібно отримати більше летальної зброї та добре підготуватися.
Таку думку висловив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, це завдання буде непростим, оскільки російські військові готуються оборонятися.
Сєнкевич наголосив, що окупанти зміцнюються на тимчасово підконтрольних територіях України, побоюючись наступу як із Миколаївської, так і із Запорізької областей.
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"Вони там окопуються в полях, запустили Херсонський завод залізобетонних виробів та ллють там собі якісь оборонні споруди", — розповів він.
Так, завдання звільнення Херсонської області від окупації буде непростим, проте якщо українські військові продумають операцію до дрібниць і матимуть у розпорядженні більше летальної зброї, то контрнаступ буде можливим.
Як раніше повідомляв "Телеграф", також Олександр Сєнкевич розповідав, коли російські військові можуть зважитися на штурм Миколаєва.