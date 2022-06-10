Окупанти збили над Севастополем невідомий об'єкт: відео

Жителі міста кажуть, що літаки над містом літають увесь день

У п'ятницю, 10 червня, над тимчасово окупованим Севастополем (Крим) нібито спрацювала система протиповітряної оборони й навіть було збито невідомий об'єкт.

Про це повідомили російські Telegram-канали, виклавши відео з білим слідом роботи ППО.

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Місцеві жителі при цьому повідомили, що над Севастополем весь день активно літають літаки й місто "капітально захищене".

Цікавим є той факт, що пропагандистські російські ЗМІ кілька днів розганяють інформацію, що нібито над Херсоном російська протиповітряна оборона збивала тактичні ракети "Точка-У". Звісно, що все це подається, як героїчні вчинки й порятунок мирного населення, яке окупанти самі ж і "кошмарять".

Тим часом російська влада заявляє про власні плани на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Однак в Україні впевнені, що окупантам залишилося ще недовго.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше українські захисники збили за добу 9 ворожих повітряних цілей.