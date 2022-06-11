В Енергодарі партизани провели двох окупантів на той світ

На окупованих територіях продовжується боротьба

В тимчасово захопленому місті Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, партизани допомогли двом російським військовим поза чергою потрапити на концерт Йосипа Кобзона. Про це "Телеграфу" розповіли самі представники підпілля.

"Вночі парочка орків з патруля достроково закінчила службу в армії окупанта, — говорять партизани. — Після звільнення їх може знайдуть, а може й ні", — коротко повідомили проукраїнські жителі.

Жодних деталей про те, де саме відбулась ліквідація російських окупантів хлопці не повідомили, однак у достовірності цієї інформації сумніватись не доводиться. Джерела зазначають, що це не перший подібний випадок в Енергодарі. Після останніх таємних "зникнень" патрулів російські військові посилили контроль за ситуацією на вулицях.

"Загалом п’ють, почувають себе царьками", — розповідають про поведінку окупантів місцеві жителі.

Енергодар та Мелітополь на карті окупованої частини Запорізької област

Зазначимо, що це не вперше українські партизани ефективно працюють по тилах противника. Зокрема, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, днями в Херсоні невідомі патріоти підірвали УАЗ з російським полковником та ще трьома військовими рф.

Раніше в Мелітополі, який знаходиться глибоко в тилу окупантів, невідомі підривали бронепоїзд на залізниці. Через дії українських партизанів в рядах російських військових спостерігається страх.

Джерела в розвідці уточнюють, що однією із задач партизан якраз і є створення некомфортної атмосфери для окупаційних військ. "Вони (окупанти — ред.) мають ходити й озиратися. А краще — взагалі боятись на вулицю вийти", — пояснює офіцер ГУР, ім’я якого "Телеграф" залишить в таємниці.