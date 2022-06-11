В Енергодарі партизани провели двох окупантів на той світ
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На окупованих територіях продовжується боротьба
В тимчасово захопленому місті Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, партизани допомогли двом російським військовим поза чергою потрапити на концерт Йосипа Кобзона. Про це "Телеграфу" розповіли самі представники підпілля.
"Вночі парочка орків з патруля достроково закінчила службу в армії окупанта, — говорять партизани. — Після звільнення їх може знайдуть, а може й ні", — коротко повідомили проукраїнські жителі.
Жодних деталей про те, де саме відбулась ліквідація російських окупантів хлопці не повідомили, однак у достовірності цієї інформації сумніватись не доводиться. Джерела зазначають, що це не перший подібний випадок в Енергодарі. Після останніх таємних "зникнень" патрулів російські військові посилили контроль за ситуацією на вулицях.
"Загалом п’ють, почувають себе царьками", — розповідають про поведінку окупантів місцеві жителі.
Зазначимо, що це не вперше українські партизани ефективно працюють по тилах противника. Зокрема, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, днями в Херсоні невідомі патріоти підірвали УАЗ з російським полковником та ще трьома військовими рф.
Раніше в Мелітополі, який знаходиться глибоко в тилу окупантів, невідомі підривали бронепоїзд на залізниці. Через дії українських партизанів в рядах російських військових спостерігається страх.
Джерела в розвідці уточнюють, що однією із задач партизан якраз і є створення некомфортної атмосфери для окупаційних військ. "Вони (окупанти — ред.) мають ходити й озиратися. А краще — взагалі боятись на вулицю вийти", — пояснює офіцер ГУР, ім’я якого "Телеграф" залишить в таємниці.