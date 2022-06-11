Окупанти у Запорізькій області вже забирають дітей: що сталося

Дотепер залишається невідомим, де саме знаходиться хлопець та що з ним сталося

У тимчасово окупованому місті Приморськ, що у Запорізькій області, окупанти вкрали голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного — Артура Ярошевського.

Як повідомили у пресцентрі Української асоціації студентів — UAS, інцидент стався у п'ятницю, 10 червня, на тимчасово окупованій території. російські солдати прийшли до Артура додому та заявили, що студент повинен з'явитися на допит. Попередньо, обіцяли відпустити хлопця через годину, але дотепер додому він не повернувся і його місцеперебування залишається невідомим.

Окрім того, відомо, що у помешканні Артура окупанти провели обшук і забрали звідти вартісну техніку та цінні речі.

Повідомлення про викрадення Артура Ярошевського

"Це безпрецедентна історія, яку не можна ігнорувати. Простих закликів мало і їх на жаль в запорєбріковой області не розуміють. Своєю чергою ми не обмежимося національним рівнем, про ці злочини знатиме вся Європа, зокрема країни, що входять до Європейського Союзу студентів", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в тимчасово окупованому Мелітополі прямо посеред білого дня невідомі чоловіки у військовій формі російської федерації викрали популярну блогерку Тетяну Кумок та двох її подруг. Жінок затягнули до автомобіля з літерою "Z" та відвезли у невідомому напрямку.