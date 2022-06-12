Уламки мирного життя під обстрілами: ексклюзивні фото прифронтового Слов’янська

Через 8 років у місто знову повернулася війна

Лінія фронту все ближче і ближче до Слов’янська, а звуки обстрілів тут чути все гучніше і гучніше.

Кореспондент "Телеграфа" побував у прифронтовому місті на Донбасі та показав, як тут живуть люди.

З наближенням росіян все більше будівель перетворюються на руїни

Воду легко перевозити на колесах

Руський мир стукає у двері

Через приліт повибивало вікна у квартирі

"Демілітаризація" кондиціонера

Через приліт повибивало вікна у квартирі

"Демілітаризація" у дії

Життя під під’їздом кипить, попри війну

Саморобна піч-плита у Слов'янську

А ось і кухар

Раніше килими вішали на стіни

Все нажите було знищено

Наслідки прильотів

Ще одна багатоповерхівка денацифікована

А ось так виглядає двір

Жителі поки що не хочуть залишати свій будинок

Вкрадене дитинство

Пошкоджена будівля у Слов’янську

Наслідки прильотів

Вода – це життя

Слов’янськ після обстрілу

Слов’янськ після обстрілу

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зазначимо, 11 червня внаслідок бойових дій усі великі міста на підконтрольній Україні Донеччині, зокрема Слов’янськ, було знеструмлено.

"В результаті російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що в свою чергу спричинило відключення підстанцій НЕК Укренерго на території області", — повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Нагадаємо, ще на початку квітня стало відомо, що однією з головних цілей окупантів є захоплення Слов’янська. На це місто армія росії хотіла напасти відразу з трьох напрямків — з боку Запоріжжя, Харкова та Маріуполя. Проте українські захисники не дали цим планам здійснитись. Загарбники просто обстрілюють міста Донбасу, і Слов’янськ — не виняток. Кореспондент "Телеграфа" у квітні побував там, показавши жахи війни у прифронтовому місті.

Зазначимо, наприкінці травня з’явилася інформація про те, що окупанти стягують додаткові сили для штурму Слов’янська із боку Ізюма. Військові аналітики сумніваються, що російські війська досягнуть успіху на цьому напрямі. Проте наступ росіян на це місто продовжується.