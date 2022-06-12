Ватажок бойовиків "ДНР" відкрито зізнався, навіщо рф знищила Маріуполь

Цинізм російських окупантів вражає до глибини душі

Тимчасово окупований Маруїполь, де зараз відбувається масова зачистка знищених обстрілами будинків, став для росії перешкодою на шляху пересування армії. Щоб зменшити кількість загиблих загарбників, було прийнято рішення систематично знищувати місто і все живе в ньому.

На такі одкровення відомого колаборанта та бойовика т.зв. "ДНР" Олександра Ходаковського звернув увагу український журналіст Денис Казанський. У своєму Telegram-каналі він цитує терориста, одночасно уражуючись чужою безжалісністю та цинізму.

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За словами Ходаковського, росіяни зрозуміли, що простим боєм Маріуполь взяти не вдасться.

"Або місто, або весь наявний особовий склад — хтось повинен впасти, і ми вибрали місто", — чесно зізнається бойовик.

Він стверджує, що будь-яке зруйноване місто можна відбудувати, як свого часу трапилося з чеченським Грозним, а от "людей сім’ям не повернеш".

"Але головна думка, яка не давала спокою — скільки ще попереду таких Маріуполів, — невже з кожним так доведеться?" — пише Ходаковський у своєму каналі.

Цікаво, що систематичне стирання Маріуполя з землі терорист характеризує як "сеанс екзорцизму". Також він зізнається, що, швидше за все, з іншими неприступними містами окупанти планують чинити так само.

Пост із Telegram-каналу Олександра Ходаковського

У свою чергу, Денис Казанський обурюється, бо російські загарбники ні в що не ставили життя самих маріупольців.

"Тисячі загиблих мирних жителів для цієї озвірілої кровожерливої мерзості — не люди. Їх не шкода. Про них у пості ні слова, — каже журналіст. — А про те, що можна взагалі не руйнувати місто, що мирно живе, і не вбивати людей, — кровожерна мерзота просто не замислюється. Для неї такої опції взагалі немає".

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Також він додає, що такі заяви Ходаковського є прямим підтвердженням того, що ніхто "захищати Донбас" ніколи не планував. Для росіян головне — це завоювання нових земель, а в якому стані вони будуть, то це вже нецікаво.

Зазначимо, що Сєвєродонецьку, за який досі йдуть запеклі бої, пророкують долю другого Маріуполя. Проте деякі експерти не вважають це місто переломним для битви за Донбас, бо утримати його буде дуже складно, причому обом сторонам.