Рус

Жителі прифронтового Слов’янська вражають сміливістю: "А чого боятися?"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
197
Жителя Слов’янська відпочивають біля водоймища, незважаючи на війну Новина оновлена 12 червня 2022, 19:26
Жителя Слов’янська відпочивають біля водоймища, незважаючи на війну

Окупанти хочуть захопити Слов’янськ

Деякі жителі прифронтового Слов’янська, який залишився без води, світла та газу через війну, продовжують відпочивати, попри звуки обстрілів, що звучать дедалі голосніше.

Кореспондент "Телеграфа" побував у прифронтовому місті та розпитав мешканців про прильоти.

На камеру місцева мешканка зізналася, що перестала боятися і навіть не думає залишати рідне місто, попри те, що у Слов’янську відсутня електрика, газ та водопостачання.

Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ за 12 червня, на Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

Карта бойових дій поблизу Слов’янська за 12 червня
Карта бойових дій поблизу Слов’янська за 12 червня

На початку квітня стало відомо, що однією з основних цілей окупантів є захоплення Слов’янська. На це місто російська армія хотіла напасти з кількох напрямків, проте ЗСУ не підпустили окупантів. Разом з тим Слов’янськ регулярно обстрілюється з артилерії. Кореспондент "Телеграфа" ще у квітні побував там, показавши, як іде життя у прифронтовому місті.

Нагадаємо, наприкінці травня з’явилася інформація про те, що окупанти збирають резерви для штурму Слов’янська з боку Ізюма. Військові експерти сумніваються, що росіянам вдасться досягти успіху на цьому напрямі. Проте наступ російської армії на це місто йде повним ходом.

Теги:
#Україна #Росія #Слов'янськ #Війна з Росією