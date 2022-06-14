Ракетний обстріл Харкова: загинула жінка, поранено дітей (фото, відео)

Постраждали від російського обстрілу в області шестеро людей

У Харківській області, згідно з новими картами бойових дій, ворог активізувався і намагається просунутися вглиб території України. Обстріл останніми днями посилився — у ніч на 14 червня жителі міста чули до семи вибухів. В області є загиблі та постраждалі.

Згідно з офіційними даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, за добу пожежникам довелося гасити шість спалахів через "прильоти" — у Чугуївському, Харківському, Богодухівському районі області.

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У Чугуївському районі у смт Малинівка спалахнули гараж та господарські будівлі, внаслідок обстрілу від осколків постраждали дві дитини — хлопчик 11 та дівчинка 17 років. У смт Печеніги в результаті обстрілів поранено тримісячне немовля, його 35-річна мати загинула. У селищі Жуковського у Харкові та в селі Завгороднє по одному пораненому.

Вночі окупанти обстріляли Харківський район — за кілька хвилин до півночі спалахнули склад та вантажівки. Жертв та постраждалих немає, але вогонь гасили до третьої ранку.

Пожежа у Харківському районі після обстрілу

Момент одного із нічних "прильотів" потрапив на відео.

Повідомляється, що ракети пускали із боку Білгорода.

Раніше "Телеграф" писав про активні обстріли росіянами територій на північний схід від Харкова — під вогнем Руська Лозова, Рубіжне, інші населені пункти.

Вранці 14 червня окупанти також вистрілили ракетами по Одещині.