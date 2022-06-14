ЗСУ підбираються до Херсона — що відбувається на південному фронті (карта боїв)

Окупантам доводиться перекидати техніку на Херсон із інших напрямків.

За останні кілька днів українські захисники змогли відчутно просунутися вглиб Херсонщини, залишивши за собою ще кілька важливих кілометрів звільненої території. Попри спроби паспортизації чи інші хитрощі російської пропаганди, ЗСУ обіцяють — скоро будуть в обласному центрі, чекати на визволення з окупації залишилося не так довго.

За словами радника керівника Херсонської ОВА Сергія Хланя, зараз росіянам доводиться битися на раніше необладнаних позиціях, тому вони зазнають крайніх незручностей, що впливає на характер їхнього опору. Про це урядовець заявив в ефірі телемарафону 14 червня.

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Наразі основні сили зосереджені між населеними пунктами Таврійське та Томина Балка. Тут тривають найзапекліші бої, бо біля другого села обладнані позиції армії рф.

Бої у Херсонській області

Хлань говорить, що росіяни в основному завдають вельми хаотичного вогню, поки українці кожен постріл намагаються використати найточніше і нищівно. Особливо від таких "подарунків" страждає техніка окупантів.

Також чиновник зазначив, що особливий "презент" загарбники отримали 12 червня, у день росії. Саме тоді їм прилетів серйозний удар від ЗСУ на Херсонщині. Без "хлопків" та "салютів" не обійшлося.

Зазначимо, що вже другий день по мережі ходить відео, записане одним з українських захисників, де він наголошує, що ЗСУ знаходяться вже зовсім поруч із Херсоном. Найімовірніше, найважливіші битви на півдні України розпочнуться найближчими тижнями.

На це натякає й те, що окупанти після серйозних втрат у техніці почали активно перекидати танки та броневики із Запорізького напрямку. Серед іншого колони були зафіксовані поряд із Мелітополем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Херсоні окупанти активізувалися у плані мародерства. Також діє серйозне нагнітання ситуації щодо пропаганди — дехто із тих, хто піддався на вмовляння, почали здавати своїх же.

Крім цього, ми писали про те, що регіон залишається без українського зв’язку, а росіяни користуються цим у своїх цілях.