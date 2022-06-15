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Українських товарів дедалі менше, а черешня по 15 грн/кг: чим живе окупований Мелітополь

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Люди змушені вистоювати величезні черги, щоби отримати необхідні товари Новина оновлена 15 червня 2022, 12:16
Люди змушені вистоювати величезні черги, щоби отримати необхідні товари

Ринок овочів та фруктів – одне з найдешевших місць у місті

Окупованому Мелітополю, де днями прогримів потужний вибух, продовжують нав’язувати "російський світ" у всіх його проявах. Як повідомляють місцеві жителі, на прилавках з’являється все більше продукції російського виробництва, а кожен український товар викликає неймовірне захоплення.

Також "Телеграф" із особистих джерел дізнався про "оновлені" ціни на ринку тимчасово захопленого міста. Овочі-фрукти місцеві підприємці все ще розпродують за безцінь, щоб мати хоч якісь кошти для існування.

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За словами співрозмовниці нашого видання, однією з найбільших радостей для мелітопольців є знахідка томатної пасти, яку виготовляє Токмацький завод. А ось продукції торгової марки "Чумак", добре відомої багатьом українцям, поки що не буде ні на окупованій, ні на підконтрольній Україні території, — завод зупинено, а продукцію його майже розпродано.

На ринках триває активний розпродаж сезонних фруктів та овочів. Знамениту мелітопольську черешню можна придбати від 15 гривень за кілограм, полуницю — по 45-55. Також з’явилися перші ранні абрикоси, за них просять по 50 грн/кг.

Овочі теж дуже дешеві: огірки пропонують купувати по 11-14 грн/кг, кабачки ще дешевше — 9-10 грн. Молода картопля продається в ціновому діапазоні від 11 до 15 грн, помідори — від 40 грн і вище.

І якщо з продуктами у мелітопольців все більш-менш, то без зв’язку з кожним днем жити стає важчим. Українці змушені купувати російські сім-карти, вистоюючи за ними величезні черги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Мелітополі з’являється все більше машин, номерні знаки яких "говорять" про належність до "Таврійської губернії". Більше подробиць дізнавайтесь у нашому матеріалі.

Також ми писали про те, кого окупантам доводиться наймати на роботу до місцевих шкіл, щоб хоч якось компенсувати недокомплект учителів.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #Мелітополь #Окупація