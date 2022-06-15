Ще два іноземні добровольці потрапили в полон до росіян

Вперше в полон до росіян потрапили американці

У середу, 15 червня, на 112-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що двоє іноземних добровольців потрапили в полон до окупантів.

Йдеться про двох американців, які воювали за Україну. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела, двоє колишніх військовослужбовців США потрапили в полон до росіян під час запеклого бою під Харковом минулого тижня. 39-річний Олександр Дрюке та 27-річний Енді Х’юн були добровольцями й служили в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими громадянами США, які потрапили у полон до росіян.

"Ми були на завданні, але все пішло зовсім не так через неправильні дані. Нам сказали, що місто вільне, але з’ясувалося, що росіяни вже штурмують його", — розповів один з бойових товаришів Дрюке і Х’юна.

У ході бою американці з гранатомета знищили військовий автомобіль окупантів, проте цим привернули увагу екіпажу танка Т72, який вистрілив у їхній бік (імовірно, промахнувся). У результаті танк росіян підірвався на протитанковій міні, а двоє американців зникли. Розвідка дронами не знайшла ні тіл, ні обладнання Дрюке та Хьюна. Пізніше у мережі на telegram-каналах загарбників з’явилася інформація про те, що росіяни полонили двох американців.

Раніше повідомлялося, що в полон до росіян потрапили британці — Ейден Аслін та Шон Піннер, а також українець Брагім Саадун, якого бойовики "ДНР" назвали марокканцем. Усіх трьох терористи засудили до страти нібито за "найманство та вчинення дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР".