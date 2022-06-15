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Ще два іноземні добровольці потрапили в полон до росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Дрюке та Енді Хьюн Новина оновлена 15 червня 2022, 20:45
Олександр Дрюке та Енді Хьюн

Вперше в полон до росіян потрапили американці

У середу, 15 червня, на 112-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що двоє іноземних добровольців потрапили в полон до окупантів.

Йдеться про двох американців, які воювали за Україну. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела, двоє колишніх військовослужбовців США потрапили в полон до росіян під час запеклого бою під Харковом минулого тижня. 39-річний Олександр Дрюке та 27-річний Енді Х’юн були добровольцями й служили в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими громадянами США, які потрапили у полон до росіян.

"Ми були на завданні, але все пішло зовсім не так через неправильні дані. Нам сказали, що місто вільне, але з’ясувалося, що росіяни вже штурмують його", — розповів один з бойових товаришів Дрюке і Х’юна.

У ході бою американці з гранатомета знищили військовий автомобіль окупантів, проте цим привернули увагу екіпажу танка Т72, який вистрілив у їхній бік (імовірно, промахнувся). У результаті танк росіян підірвався на протитанковій міні, а двоє американців зникли. Розвідка дронами не знайшла ні тіл, ні обладнання Дрюке та Хьюна. Пізніше у мережі на telegram-каналах загарбників з’явилася інформація про те, що росіяни полонили двох американців.

Раніше повідомлялося, що в полон до росіян потрапили британці — Ейден Аслін та Шон Піннер, а також українець Брагім Саадун, якого бойовики "ДНР" назвали марокканцем. Усіх трьох терористи засудили до страти нібито за "найманство та вчинення дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР".

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна з Росією