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Ватажок бойовиків "ДНР" придумав новий варіант входження до складу росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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денис пушилін Новина оновлена 15 червня 2022, 21:20
денис пушилін

Ватажок бойовиків боїться асоціацій з Україною

У "керівництві" так званого "ДНР" хочуть увійти до складу росії у якості "республіки", хоча в самій рф про це поки не поспішають говорити.

Про це в середу, 15 червня, розповів ватажок бойовиків "ДНР" денис пушилін, передає РИА Новости.

За словами терориста, "ДНР" хоче увійти до складу росії як окремий суб’єкт і зберегти слово "республіка" в назві, за прикладом Татарстану. При цьому пушилін навідріз відмовляється, щоб "ДНР" увійшла до рф як "область". Ватажок бойовиків аргументує це тим, що ця назва асоціюється у багатьох з Україною.

"Донецька область погано навіть звучить. Це дещо відсилає нас до минулого, українського минулого", — сказав пушилін.

Зазначимо, пушилін у середу відвідав економічний форум у Санкт-Петербурзі, організація якого шокувала навіть росіян. Там із ватажком терористів сталася цікава історія.

Нагадаємо, пушилін нещодавно заявив, що для помилування іноземних військовослужбовців, які приїхали захищати Україну та потрапили в полон, немає жодних підстав. Додамо, що в "республіці" нещодавно росіянин став "прем’єром".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією