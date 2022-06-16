Замахнулися навіть на дітей: колаборанти Херсонщини виділилися гучною заявою про росію

Кожна спроба колаборантів "сподобатися" росії є порушенням міжнародного права.

У той час, як українські захисники поступово просуваються до Херсона, звільняючи населені пункти області від окупації, місцеві колаборанти намагаються розхитати ситуацію в регіоні ще більше. Так, у четвер, 16 червня, з’явилася резонансна заява місцевого ставленика росіян Кирила Стремоусова, який заявив про надання російського громадянства всім дітям, народженим на Херсонщині після 24 лютого.

Як повідомляють росЗМІ, цей процес хочуть автоматизувати, щоб усі новонароджені були записані як росіяни, а не українці. Стремоус вважає таке рішення правильним і своєчасним.

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Крім цього, громадянство країни-агресора збираються насильно нав’язати всім дітям-сиротам, котрі залишилися в Херсонській області.

Таким чином, російські окупанти намагаються відібрати в українців не лише свободу, а й можливість національної самоідентифікації, вирішуючи долю неповнолітніх за них.

Слід зазначити, що це скандальне рішення було озвучено лише на кілька днів пізніше після того, як стало відомо про вручення перших паспортів рф дорослим мешканцям Херсонщини. Також процес російської паспортизації розпочався і на окупованій частині Запорізької області, як мінімум, у Мелітополі.

Додамо, що в цей же час жителі Херсона змушені миритися із запровадженням рубля як валюти для оплати та купувати медикаменти не в офіційних аптеках, а "з рук" у багажниках машин. Українських товарів у регіоні дедалі менше, багато продуктів везуть із окупованого Криму.

Проте надія на визволення області зміцнюється з кожним днем. "Телеграф" вже писав про те, як українські воїни чітко працюють по позиціям супротивника, знищуючи десятки одиниць ворожої техніки.