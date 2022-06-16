Громадські душові та заборона української мови: окупанти знущаються з жителів Маріуполя

Нелюдськість російських загарбників зашкалює

В окупованому Маріуполі, який дедалі більше "тоне" в "російському світі", росіяни відзначилися новим пробиттям пропагандистського дна. Тепер для людей, які готують їжу на вулиці, хочуть запропонувати додаткові блага — у вигляді громадського душу, який чомусь отримав назву "пункт миття".

Більше подробиць та відео опубліковано у Telegram-каналі радника мера міста Петра Андрющенка. Як зазначає чиновник, колективне прийняття душу місцевими жителями відбувається під звуки пропагандистських новин, що йдуть із гучномовців російських авто.

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Подібний пункт відкрили поряд із будівлею колишнього гіпермаркету "Метро". Судячи з усього поруч є ще одна подібна будівля — але вже для "прийому гігієнічних процедур". Чим відрізняються ці дві споруди, окупанти не пояснюють.

А поки частина маріупольців отримала можливість відносно нормально помитися, окупанти продовжують сипати в їхні голови російську пропаганду. У тому числі і найменшим. Бо у школах почалися утиски української мови серед школярів. Дітям забороняють говорити рідною мовою навіть під час змін, наголошуючи, що можуть настати "наслідки" як для самих малюків, так і їхніх батьків.

"Денацифікація на всіх рівнях у найкращих прикладах СРСР", — каже Андрющенко.

Також радник маріупольського мера зазначив, що вже з 1 серпня у розбитому місті планують влаштувати платний проїзд. Зважаючи на все, квиток можна буде придбати за 18 рублів (9 гривень). Поки що ж по Маріуполі вцілілі автобуси їздять "за графіком", розрив у якому становить 2-4 години.

Петро Андрющенко наголосив, що з такими "господарями" у Маріуполя немає жодних шансів на нормальне майбутнє.

Це підтверджується і тим простим фактом, що російське "визволення" довело городян до загрози епідемії холери. Що слід робити, щоб не підхопити це захворювання, "Телеграф" дізнавався у профільного медичного працівника, лікаря-інфекціоніста Анастасії Неклюдової.