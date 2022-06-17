ЗСУ відкинули ворога від стратегічно важливого міста на Донбасі (мапа)

Росіяни масово розстрілюють житлові будинки

Українським військовослужбовцям, які тримають удари одразу по дев’яти напрямках на Донбасі, вдалося відбити чергову атаку росіян на Золоте. Це одна з найважливіших точок фронту, адже її утримання допомагає ЗСУ вільніше почуватися під Сєверодонецьком, за який регулярно йдуть бої.

За інформацією керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, кількість обстрілів окупаційної армії збільшується щодня. Проте українці все ще тримають оборону і не дозволяють росіянам контратакувати та прориватися у стратегічно важливих місцях фронту.

Чому росії не виграти війну проти України?

На карті можна побачити, як окупанти намагаються оточити район Сєверодонецька. Безперечно, у їхніх планах є створення чергового котла. Втім, відважні дії ЗСУ у Золотому зупиняють подібні спроби — росіян відкидають на кілометри від окремих населених пунктів. Так сталося і із Золотим.

Бої за Сєверодонецьк та Золоте

Тим часом, тривають серйозні обстріли з боку росіян по інших населених пунктах. Як і раніше, найбільше страждає інфраструктура Лисичанська та Сєверодонецька.

Багато будинків стоять обгорілі

Окупанти, не соромлячись, стріляють по житлових кварталах, влаштовуючи пожежі та стаючи причиною смерті мирних українців. Як говорить Гайдай, у Лисичанську після обстрілу місцевого будинку культури загинуло щонайменше троє людей, ще семеро перебувають у лікарні з різними травмами.

Ще одна атака знищила будівлю профілакторію. Під завалами, ймовірно, перебувають люди, проте через обстріл обстежити територію поки що неможливо.

Частина будівель залишилася лише у вигляді руїн

У Сєвєродонецьку також є втрати серед цивільних – після обстрілу загинули мати із сином.

Щодня від прильотів авіації та артилерії супротивника руйнуються десятки будинків — як багатоповерхових, так і приватних.

"Рускій мір" у всій красі

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що знищення міст є своєрідним підходом до ведення війни у росіян. Про це самі бойовики зізнаються на прикладі Маріуполя.

Також ми розповідали, що на території Сєвєродонецька було знищено елітний підрозділ "кадировців". При цьому в російському просторі ще кілька днів тому прозвітували про "взяття міста".