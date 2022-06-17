Називала Бучу "постановкою": на Житомирщині знайшлася цікава вчителька української

Українка також не вірить у звірства росіян у Бучі

У п’ятницю, 17 червня, на 114-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в Житомирській області судитимуть вчительку української мови за заперечення військової агресії проти України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Facebook.

Прокурори Житомирської окружної прокуратури направили в суд обвинувальний акт щодо місцевої мешканки за фактом публічного заперечення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що вчителька української мови однієї зі шкіл Житомира на засіданні методоб’єднання вчителів переконувала колег, що в Україні не війна, а "військова спецоперація" збройних сил росії, які надають допомогу "братському" українському народу. Також обвинувачена стверджувала, що українські ЗМІ дезінформують населення про наслідки російської окупації у містах та селах, зокрема називаючи розстріли мирних мешканців Бучі постановочними сюжетами.

Раніше повідомлялося, що група невідомих підприємців пообіцяла винагороду за ліквідацію окупантів, які є відповідальними за масові вбивства українців у Бучі та інших містах Київської області.

Нагадаємо, президент росії володимир путін нагородив підрозділ армії рф, що звірствував в Бучі.