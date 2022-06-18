Стало відомо, куди цілилися і куди потрапили окупанти у Кременчуці

Росіяни навіть не намагаються напружуватися, відправляючи ракети вже відпрацьованими об’єктами

Рано вранці суботи, 18 червня, було завдано масового ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Щонайменше вісім крилатих ракет влучили по інфраструктурі міста, деякі з них зачепили вже раніше постраждалі об’єкти.

За словами керівника Полтавської ОВ Дмитра Луніна, найбільше постраждав Кременчуцький нафтопереробний завод, а також місцева теплова електростанція (ТЕЦ).

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Як пояснив чиновник, НПЗ був вражений одразу шістьма ракетами, які потрапили в різні місця на території підприємства. Ще два прильоти припали на Кременчуцьку ТЕЦ. Усі вибухи сталися за дуже короткий час.

Дмитро Лунін наголошує, що ці два об’єкти інфраструктури найчастіше страждають від ракетних ударів росіян у Кременчуці. Противник уже неодноразово відправляв своїх смертоносних "пташок" на ці будівлі.

Дим почав поширюватися на найближчі села

Варто наголосити, що нафтозавод є неробочим, проте навіть це не зупиняє російських солдатів від пуску ракет.

На щастя, нинішня атака обійшлася без жертв та постраждалих. Втім, на місці продовжують працювати рятувальники — гасять пожежу, що спалахнула, і оглядають пошкодження, завдані російськими снярядами.

Як відомо, рано-вранці небо над Кременчуком було затягнуте клубами темного диму — після масового ракетного удару.

Непростим початок суботи став не лише для Полтавщини. Як писав "Телеграф", близько другої години ночі багато жителів Одеси прокинулися від кількох гучних вибухів, після яких увімкнувся сигнал тривоги.

Пізніше виявилося, що українські ППО-шники прицільно відпрацювали двома російськими ракетами "Онікс", запущеними з території окупованого Криму.