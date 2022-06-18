У Маріуполі колаборантка здала в полон сина, який служив у ЗСУ (фото)

Вибір між сім’єю та росією був зроблений на користь останньої

На Донеччині, неподалік окупованого Маріуполя, одна з місцевих колаборанток не просто перейшла на бік росії, а й зрадила рідного сина. Ексдепутатка Покровської сільради, раніше вже підозрювана у зв’язках із рф, не стала змінювати свої погляди через повномасштабне вторгнення росії, і знову перейшла на бік окупантів.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на знак своєї вдячності жінка ще й піднесла загарбникам особливий "подарунок" — сама здала в полон свого сина, який воював у лавах ЗСУ. Про це чиновник розповів у своєму Telegram-каналі.

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Звати заповзятливу жительку Донецької області Анжела Клименко. Раніше вона підозрювалася в участі незаконних референдумів на Донбасі у 2014 році.

"Зараз самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один із гуманітарних штабів "Єдиної росії", — пише Петро Андрющенко.

Анжела Клименко

Чиновник наголосив, що жінка з власної ініціативи здала рідного сина у полон окупантів. Перед цим хлопець боровся проти них на фронті, будучи одним із бійців української армії.

Син колаборантки, якого вона здала в полон

Найбільшим цинізмом є те, що однією з квітневих публікацій пані Клименко у соцмережах є прохання допомогти відшукати сина.

Публікація на Facebook-сторінці Анжели Клименко

У якому стані зараз перебуває син колаборантки і чи досі він перебуває в полоні, невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав історію батька-одинака з Маріуполя, який не пройшов фільтраційний табір. Як результат — його трьох дітей відправили на територію росії, щоб знайти їм "нову сім’ю".

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