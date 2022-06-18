Зеленський дав голові оборони Миколаєва нове звання

Президент провів нараду щодо ситуації на Миколаївщині

У суботу, 18 червня, на 115-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну заступник командувача оперативного командування "Південь" полковник Андрій Гнатов був підвищений у званні до бригадного генерала.

Про це повідомляє офіційний сайт офісу президента України.

За інформацією джерела, полковника Андрія Гнатова, який керує обороною Миколаєва, підвищили у званні до бригадного генерала. Окрім того, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва вручив державні нагороди.

За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом "За мужність" ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

У Миколаєві президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, обстріляну росіянами, а також доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих. Жертвами тієї варварської атаки стали 37 людей.

Потім президент вирушив з робочим візитом до Одеської області.

Раніше Зеленський повідомив, що з полону росіян звільнили "Тайру" – українського медика та волонтерку Юлію Паєвську.

Нагадаємо, президент України напередодні оголосив про запровадження візового режиму з рф.