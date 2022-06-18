Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харківщині та Дніпропетровщині: стали відомі наслідки

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по Україні

У суботу, 18 червня, на 115-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни завдали ракетного удару по Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своєму telegram-каналі.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу. Детальну інформацію повідомимо згодом", — написав Синєгубов.

Інформацію про обстріл suspilne підтвердив голова Донецької територіальної громади (Харківська область) Анатолій Ноздрачов.

"Наразі рятувальники гасять пожежу, масштаб і подробиці пізніше", — зазначив він.

Крім того, російські окупанти запустили кілька ракет по паливній інфраструктурі в Дніпропетровській області. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у керівництві регіону.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про кілька "прильотів". Він розповів про влучення в об’єкт соціальної інфраструктури у Кривому Розі. Також обстріляли Апостолівську громаду (село Велика Костромка), де росіяни пошкодили лінію електропередач. Крім того, є кілька "прильотів" у Новомосковському районі, де попередньо є постраждалі та масштабні руйнування.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що у Новомосковському районі росіяни трьома ракетами знищили нафтобазу.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня окупанти ракетами вдарили по Одесі.

Раніше повідомлялося, що 17 червня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждало багато житлових будинків та об’єкт інфраструктури.