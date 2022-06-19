У Чорному морі з’явилося більше ракетних підводних човнів, поки ЗСУ б’ють окупантів авіацією

Окупанти продовжують зустрічати серйозну відсіч на південних рубежах фронту

Українські захисники поступово починають перехоплювати ініціативу на півдні країни, де частину території тимчасово окуповано росіянами. Поки супротивник проводить чергове перегрупування кораблів Чорноморського флоту Росії після знищення буксира "Василь Бех", наші воїни вдало атакують наземні скупчення армійської сили ворога.

За інформацією оперативного командування "Південь", лише минулої доби ЗСУ провели чотири успішні атаки за допомогою авіації. Нальоти здійснювалися у районі тимчасово захоплених населених пунктів Снігурівка та Давидів Брід.

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На Херсонщині українські військовослужбовці завдали удару за допомогою трьох вертольотів, також застосовувалися винищувачі (у Білозерській громаді знищено склад боєприпасів ворога) та штурмовики (біля Снігурівки та Давидова Брода). Відомо про мінімум 28 загиблих ворогів, а також знищення автомобільної техніки та, що важливо, паливозаправника та радіолокаційної станції.

Атака на позиції окупантів

У спробах повернути ситуацію у свій бік росіяни знову перегруповують кораблі у Чорному морі. Наразі відомо про присутність в акваторії трьох великих десантних суден, двох надводних ракетних носіїв, а також одразу трьох підводних човнів. Усі разом вони можуть випустити по Україні до 28 ракет марки "Калібр".

Проте, ймовірно, вже не багатостраждальним мостом на Одещині, що сполучає два береги Дністровського лиману. Як зазначають наші захисники, компетентними органами було вираховано та затримано місцевого жителя, який працював коригувальником вогню для ворога. Відомо, що для зв’язку з росіянами він використав закриті канали зв’язку, але така конспірація не допомогла. Тепер на колаборанта чекає розслідування і справедливе покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ракетний удар по Одесі, який було здійснено російськими окупантами напередодні. Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів посеред ночі. Незабаром виявилося, що наші засоби ППО відмінно відпрацювали одразу дві ракети марки "Онікс".