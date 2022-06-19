Рус

Росіяни провели відразу шість штурмів на важливому напрямку на Донбасі та отримали по зубах (карта)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1302
Українські воїни активно працюють над лінією оборони Донбасу Новина оновлена 19 червня 2022, 08:08
Українські воїни активно працюють над лінією оборони Донбасу

На деяких напрямках бої практично не вщухають

Луганська область залишається однією з найактивніших ділянок фронту навіть на 116-й день повномасштабної російсько-української війни. Російські окупанти не залишають надій на повне захоплення регіону, тому намагаються діяти зухвало та швидко, хоча це їм і не допомагає.

Згідно з новим зведенням даних від Генштабу ЗСУ на ранок 19 червня, противник минулої доби здійснив мінімум шість серйозних атак у різних напрямках Луганщини. Проте більшість цих штурмів закінчилися ганебним відступом завдяки відвагі українських захисників.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Повідомляється, що початково була відбита спроба штурму поруч із населеним пунктом Тошківка, що зараз тимчасово перебуває в російській окупації. Росіянам довелося відводити підрозділи та проводити перегрупування.

Також загарбники зазнали поразки, намагаючись атакувати Золоте одразу з двох напрямків — від Оріхового та Первомайська. ЗСУ дали гідний бій, росіянам довелося втікати на попередні позиції.

Карта боїв на Донбасі 19 червня
Черепами відмічені відбиті атаки

Зупинено і спробу просування ворога з боку Врубівки до Миколаївки. Українські воїни стримали настання ворога точним вогнем, який не надто сподобався росіянам.

Тривають активні бойові дії ще у двох напрямках Донбасу. Росіяни намагаються штурмувати населені пункти Гірське (з боку Оріхового) та Миколаївка (з боку Ниркового). Слід зазначити, що мінімум по другому є інформація про спроби росіян збирати розвідувальні дані про ситуацію в регіоні. Попри бої, які продовжують, ЗСУ мають всі шанси дати ворогові по зубах і тут.

Слід зазначити, що зіткнення між окупантами та українськими захисниками відбуваються не лише на Луганщині. Як ситуація на інших ділянках фронту "Телеграф" розповідав за допомогою свіжих карт боїв в Україні.

Також ми писали, що росіяни роблять на півдні нашої країни і чому існує серйозна загроза ракетних ударів з боку Чорного моря.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Карти #Генштаб #ЗСУ