Росіяни провели відразу шість штурмів на важливому напрямку на Донбасі та отримали по зубах (карта)

На деяких напрямках бої практично не вщухають

Луганська область залишається однією з найактивніших ділянок фронту навіть на 116-й день повномасштабної російсько-української війни. Російські окупанти не залишають надій на повне захоплення регіону, тому намагаються діяти зухвало та швидко, хоча це їм і не допомагає.

Згідно з новим зведенням даних від Генштабу ЗСУ на ранок 19 червня, противник минулої доби здійснив мінімум шість серйозних атак у різних напрямках Луганщини. Проте більшість цих штурмів закінчилися ганебним відступом завдяки відвагі українських захисників.

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Повідомляється, що початково була відбита спроба штурму поруч із населеним пунктом Тошківка, що зараз тимчасово перебуває в російській окупації. Росіянам довелося відводити підрозділи та проводити перегрупування.

Також загарбники зазнали поразки, намагаючись атакувати Золоте одразу з двох напрямків — від Оріхового та Первомайська. ЗСУ дали гідний бій, росіянам довелося втікати на попередні позиції.

Черепами відмічені відбиті атаки

Зупинено і спробу просування ворога з боку Врубівки до Миколаївки. Українські воїни стримали настання ворога точним вогнем, який не надто сподобався росіянам.

Тривають активні бойові дії ще у двох напрямках Донбасу. Росіяни намагаються штурмувати населені пункти Гірське (з боку Оріхового) та Миколаївка (з боку Ниркового). Слід зазначити, що мінімум по другому є інформація про спроби росіян збирати розвідувальні дані про ситуацію в регіоні. Попри бої, які продовжують, ЗСУ мають всі шанси дати ворогові по зубах і тут.

Слід зазначити, що зіткнення між окупантами та українськими захисниками відбуваються не лише на Луганщині. Як ситуація на інших ділянках фронту "Телеграф" розповідав за допомогою свіжих карт боїв в Україні.

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