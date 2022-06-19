З’явилися нові ціни в окупованому Мелітополі: "звільняють" людей від грошей (фото)

Ціни у черешневій столиці України продовжують зростати шаленими темпами

Майже через чотири місяці окупації росіяни не припиняють спроб перетворити Мелітополь на "зразкове радянське місто", проте замість приємної ностальгії принесли людям лише високі ціни та дефіцит продукції.

Про це можна судити з свіжих фото прилавків у супермаркеті "Мера", який окупанти відкрили у колишній будівлі "АТБ" після відмови компанії співпрацювати. Світлини виклали у @melitopol_inst.

Пакет томатного соку в Мелітополі зараз коштує 48-120 гривень, велика пляшка Фанти — 103 гривні.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

З’являються порівняно дешеві аналоги незрозумілого походження

Coca-Cola йде з російського ринку, тому розпродають запаси

Ціни на хороший алкоголь і зовсім кусаються, пляшка Мартіні вже коштуватиме 907 гривень, а ігристе Asti — 458 гривень.

З такими цінами на алкоголь можна й кинути пити

Ціни на морозиво теж підскочили, велика упаковка зараз коштує 143-322 гривні.

Ласощі вже не всім по кишені

Окрема історія з побутовою хімією та гігієнічними засобами.

Читайте також: Категорія В регіонах Справи окупантів погані: з'явилися деталі нового вибуху в Мелітополі Є дві версії, що трапилося, і жодна з них не віщує нічого доброго окупантам

Один із найбюджетніших шампунів "Чиста лінія" коштує вже 127-164 гривні за флакон, за крем-мило можна віддати 106 грн, тюбик крему "Бархатные ручки" коштує 92 гривні, брусок звичайного мила обійдеться в 40 гривень, а за велику коробку капсул для прання Ariel хочуть і зовсім фантастичні 910 гривень.

Таких грошей воно не варте

Віддали б майже 100 гривень за найпростіший крем?

Хороші капсули ніколи не були дешевим задоволенням, але 910 гривень...?

Варто зауважити, що такі ціни і дефіцит можна спостерігати тільки в групі товарів, які не виробляються в регіоні, — місцеві ж фрукти та овочі, наприклад, продають зараз за копійки, оскільки їх не дозволяють вивозити в інші області України, і їх занадто багато.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що після низки акцій партизанського опору в Мелітополі окупанти заговорили про запровадження смертної кари.