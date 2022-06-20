Окупанти захопили селище під Сєверодонецьком - офіційно
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Російські солдати отримали частковий успіх на одному з важливих напрямків
Окупаційній армії росії, на 117 день вторгнення, вдалося вибити українських захисників із селища Метьолкне, що неподалік Сєвєродонецька, та отримати повний контроль над населеним пунктом.
Про це у понеділок, 20 червня, у короткому щоденному зведенні повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, в області почастішали артилерійські та авіаційні обстріли. Російська армія гатить по околицях та промзоні Сєвєродонецька. Окрім того, ворог намагається здійснити прорив в районі Тошківки та Устинівки, тож стягує туди велику кількість важкої техніки.
Також Гайдай додав, що наразі найзапекліші бої точаться навколо міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Загарбники намагаються стерти ці населені пункти з лиця землі, застосовуючи усе наявне озброєння.
Водночас співробітники ОВА, правоохоронці, волонтери та інші представники спецслужб продовжують "тиху" евакуацію, поступово вивозячи з Лисичанська на броньованій техніці цивільних людей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупантам вдалося отримати частковий успіх у Луганській області, де систематично йдуть бої з українськими захисниками за Сєвєродонецьк.