Окупанти захопили селище під Сєверодонецьком - офіційно

Російські солдати отримали частковий успіх на одному з важливих напрямків

Окупаційній армії росії, на 117 день вторгнення, вдалося вибити українських захисників із селища Метьолкне, що неподалік Сєвєродонецька, та отримати повний контроль над населеним пунктом.

ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька

Про це у понеділок, 20 червня, у короткому щоденному зведенні повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, в області почастішали артилерійські та авіаційні обстріли. Російська армія гатить по околицях та промзоні Сєвєродонецька. Окрім того, ворог намагається здійснити прорив в районі Тошківки та Устинівки, тож стягує туди велику кількість важкої техніки.

Також Гайдай додав, що наразі найзапекліші бої точаться навколо міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Загарбники намагаються стерти ці населені пункти з лиця землі, застосовуючи усе наявне озброєння.

Водночас співробітники ОВА, правоохоронці, волонтери та інші представники спецслужб продовжують "тиху" евакуацію, поступово вивозячи з Лисичанська на броньованій техніці цивільних людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупантам вдалося отримати частковий успіх у Луганській області, де систематично йдуть бої з українськими захисниками за Сєвєродонецьк.