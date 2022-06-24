У Херсоні знову підірвали авто — усередині міг бути зрадник та соратник Шарія (фото, відео)

Очевидці кажуть, що водій загинув

Вранці у п’ятницю, 24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні стався вибух авто, внаслідок чого загинула людина. Усередині міг бути зрадник Дмитро Савлученко.

Він був активістом від партії проросійського блогера Анатолія Шарія, яку вже офіційно заборонили в Україні, і після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Дані про підрив його авто поширюють місцеві канали, проте офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації поки що немає.

Вибух прогримів близько 8-ї ранку, при цьому, як видно на відео з місця подій, авто сильно горіло, і очевидці повідомляли, ніби людина всередині загинула. Також, за їхніми словами, всередині транспортного засобу були боєприпаси, які здетонували.

Авто спалахнуло, вибухали боєприпаси

А ось що залишилося від машини після вибуху

За даними місцевих каналів, усередині міг бути Дмитро Савлученко, який після окупації Херсона завідував молоддю і спортом в "адміністрації" окупантів.

У 2014 році Савлученко був активістом на мітингах за "російську весну", після чого потрапив у поножовщину з "Правим сектором", на якийсь час зник, а потім знов з’явився як творець молодіжної організації "Нова Русь", назва якої говорить сама за себе.

Савлученко брав активну участь у проросійських мітингах

Варто зауважити, що Херсон усі місяці окупації намагається боротися із загарбниками — поки була можливість, люди ходили на мітинги за Україну, навіть незважаючи на силові розгони. Наразі такі акції небезпечні для життя.

Проте партизани не дрімають: лише минулого тижня у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва.