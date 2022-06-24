У Херсоні знову підірвали авто — усередині міг бути зрадник та соратник Шарія (фото, відео)
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Очевидці кажуть, що водій загинув
Вранці у п’ятницю, 24 червня, у тимчасово окупованому Херсоні стався вибух авто, внаслідок чого загинула людина. Усередині міг бути зрадник Дмитро Савлученко.
Він був активістом від партії проросійського блогера Анатолія Шарія, яку вже офіційно заборонили в Україні, і після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Дані про підрив його авто поширюють місцеві канали, проте офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації поки що немає.
Вибух прогримів близько 8-ї ранку, при цьому, як видно на відео з місця подій, авто сильно горіло, і очевидці повідомляли, ніби людина всередині загинула. Також, за їхніми словами, всередині транспортного засобу були боєприпаси, які здетонували.
За даними місцевих каналів, усередині міг бути Дмитро Савлученко, який після окупації Херсона завідував молоддю і спортом в "адміністрації" окупантів.
У 2014 році Савлученко був активістом на мітингах за "російську весну", після чого потрапив у поножовщину з "Правим сектором", на якийсь час зник, а потім знов з’явився як творець молодіжної організації "Нова Русь", назва якої говорить сама за себе.
Варто зауважити, що Херсон усі місяці окупації намагається боротися із загарбниками — поки була можливість, люди ходили на мітинги за Україну, навіть незважаючи на силові розгони. Наразі такі акції небезпечні для життя.
Проте партизани не дрімають: лише минулого тижня у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва.