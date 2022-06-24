"Звільнили від щасливого життя": в окупованому Херсоні фермери викидають овочі тоннами (відео)

Фермери не можуть реалізувати свою продукцію, перебуваючи в окупації

Українські фермери, які опинилися на тимчасово окупованій території Херсонської області, зазнають великих збитків.

Відповідне відео опублікував один із таких підприємців на своїй сторінці у Тік-Ток.

Жінка з Херсона розповіла, що на місці не може продати капусту, бо всі мають свою, а в інші області України росіяни не дають вивозити товар. Вона намагалася реалізувати продукцію в окупованому Криму, але через черги капуста псується в дорозі. Через це багато фермерів просто викидають овочі, які вирощували у теплицях із лютого, втрачаючи гроші. На узбіччях доріг створилися цілі "цвинтарі" для овочів.

Користувачі в мережі розповіли, що чекають на деокупацію регіону, і тоді готові купувати овочі з Херсонщини. Крім того, люди жаліють фермерів, адже вони вклали працю та гроші, а реалізувати врожай не змогли через повномасштабний напад рф. Один із користувачів зазначив, що росіяни звільнили Херсон від щасливого життя.

У мережі прокоментували той факт, що українські фермери на тимчасово окупованій території викидають капусту, адже не можуть її продати

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Раніше повідомлялося, що українські сили оборони суттєво просунулися до Херсона, а в самому місті активно ведеться боротьба з колаборантами.